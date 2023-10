Maaßen gefeuert! Auch ein Ex-HSVer ist unter den vier Nachfolge-Kandidaten

Die erste Trainer-Entlassung dieser Bundesliga-Saison ist seit dem späten Montagabend perfekt. Der FC Augsburg hat sich von Enrico Maaßen getrennt. Bis zur Verpflichtung eines neuen Cheftrainers wird die Mannschaft interimsweise von Fußball-Lehrer und U23-Trainer Tobias Strobl betreut. Wer aber kommt dann?

FCA-Geschäftsführer Michael Ströll sagte: „Wir sind (…) zum Ergebnis gekommen, dass eine Veränderung auf der Trainerposition notwendig ist, um nach den Entwicklungen der vergangenen Wochen eine Trendwende herbeizuführen.“ Nach Informationen der „Augsburger Allgemeinen“ will Sportdirektor Marinko Jurendic schon bald einen Nachfolger präsentieren.

Kandidaten für die Aufgabe in Augsburg könnten sein:



André Breitenreiter: Mit dem 50-Jährigen als Cheftrainer und Jurendic im Management wurde der FC Zürich im vergangenen Jahr Meister in der Schweiz. Danach wechselte Breitenreiter zur TSG Hoffenheim, wurde dort aber Anfang Februar freigestellt. Als Profi hat Breitenreiter auch eine HSV-Vergangenheit. Von 1994 bis 1998 spielte er für die Hamburger, schoss in 89 Spielen 21 Tore.

Ralph Hasenhüttl: Der frühere Leipzig-Trainer aus Österreicher wäre auch frei, war zuletzt vier Jahre Trainer in England beim FC Southampton. „Ob den 56-Jährigen ein Engagement beim FCA tatsächlich reizt, ist schwer zu sagen. Locken könnte ihn die Nähe zur Heimat, beim Gehalt müsste er aber Abstriche machen“, schreibt die „Augsburger Allgemeine“.

Stefan Kuntz: Der ehemalige U21-Nationaltrainer ist seit seiner Freistellung als Coach der türkischen Auswahl ebenfalls frei. Der 60-Jährige hat durch die Erfolge mit Deutschlands U21 bereits bewiesen, dass er mit Jungprofis Erfolge feiern kann. Mit Finn Dahmen, Niklas Dorsch und Arne Maier wurde Kuntz 2021 umjubelter U21-Europameister, das Trio gehört nun zum Augsburg-Kader. Eine direkte Beziehung gibt es auch zu FCA-Berater Stefan Reuter, mit dem Kuntz 1996 in England den EM-Titel holte.

Frank Kramer: Auch der 51-Jährige weiß, wie man mit einer jungen Mannschaft arbeitet. Kramer trainierte U-Nationalmannschaften beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) und leitete das Nachwuchsleistungszentrum von RB Salzburg. Der ehemalige Bielefeld- und Schalke-Trainer bringt als gebürtiger Memminger sogar ein gewisses Maß an lokaler Erfahrung mit. (mp/dpa)