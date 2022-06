Nach Absage an Gladbach: Favre vor Rückkehr zu anderem Ex-Klub

Lucien Favre ist seit seinem Aus bei Borussia Dortmund auf Vereinssuche, doch das könnte sich bald ändern. Nach seiner Absage an Borussia Mönchengladbach könnte der frühere Bundesliga-Coach zum französischen Fußball-Erstligisten OGC Nizza zurückkehren.

Der Schweizer ist nach Informationen der Sportzeitung „L’Equipe“ offenbar der Wunschkandidat, wenn der bisherige Trainer Christophe Galtier erwartungsgemäß zum französischen Meister Paris Saint-Germain wechselt. Zwischen Nizza und PSG soll es derzeit um die Ablösesumme für den einstigen Meistertrainer von OSC Lille gehen.

Favre hatte Nizza bereits zwischen 2016 und 2018 trainiert, bevor er zurück in die Bundesliga zu Borussia Dortmund ging. Vor allem das erste Jahr an der Cote d’Azur ist den Franzosen noch gut in Erinnerung, als Favre die Mannschaft auf den dritten Platz führte. Nach der Hinrunde hatte OGC sogar die Tabelle angeführt.

Vor wenigen Wochen hatte sich Gladbach um eine Rückkehr des 64-Jährigen bemüht. Favre sagte aber schließlich dem Bundesligisten ab. (dpa/mvp)