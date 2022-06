BVB-Star vor Wechsel in die Premier League?

Thorgan Hazard könnte einem Medienbericht zufolge den Bundesligisten Borussia Dortmund in Richtung England verlassen.

Wie die „Bild“ berichtet, hat Premier-League-Klub Newcastle United Interesse an dem Offensivspieler. Der belgische Nationalspieler war 2019 von Borussia Mönchengladbach zum deutschen Vizemeister gewechselt und hat dort noch einen Vertrag bis Sommer 2024.

Während der 29-Jährige in seiner ersten Saison bei den Schwarz-Gelben noch auf 33 Einsätze kam, waren es in den Folgejahren lediglich noch 16 und 23. In der abgelaufenen Saison konnte der variabel einsetzbare Linksaußen vier Tore und ein Assists beisteuern.

Das könnte Sie auch interessieren: Mit dem Spieler schon einig! Dortmund hat Haaland-Nachfolger gefunden

Aktuell steht der Belgier noch bei einem Marktwert von 15 Millionen Euro. Ein Verkauf könnte dem BVB Geld in die Kassen spülen, welches sie für Wunschkandidat Sébastien Haller ausgeben könnten. Der Ajax-Spieler ist jedoch nicht ganz billig, mit einem Preisschild von fast 40 Millionen Euro. (dpa/pw)