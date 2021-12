Liverpools Klopp: Impfstatus bei Transfers „definitiv“ ein Kriterium

Für Cheftrainer Jürgen Klopp vom englischen Spitzenklub FC Liverpool ist der Impfstatus eines Spieler bei möglichen Transfers „definitiv“ ein wichtiges Kriterium. „Natürlich wird das einen Einfluss haben. Wenn ein Spieler überhaupt nicht geimpft ist, ist er eine dauerhafte Gefahr für uns alle“, sagte Klopp britischen Medien.

Es sei nicht so, dass ungeimpfte Profis diese Gefahr absichtlich heraufbeschwörten – aber sie täten es. Diese Spieler müssten sich in eigenen Kabinen umziehen, in eigenen Räumen essen, im eigenen Bus fahren, usw. „Aus organisatorischer Sicht wird es wirklich chaotisch“, sagte Klopp, es sei dann „unglaublich schwierig, sich an das Protokoll zu halten“.

Quarantäne bei Auslandsreisen ein weiterer Grund

Außerdem bestehe bei Infektionen die Gefahr, dass ungeimpfte Spieler eher in Quarantäne müssten, ebenfalls nach Reisen zu Spielen ins Ausland.

Man bräuchte daher eigentlich eigene Gebäude für Profis, die sich dem Impfschutz verweigerten, „aber das wird nicht passieren“, sagte Klopp.