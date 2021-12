Gibt es für Rúben Dias von Manchester City doch noch ein Liebes-Comeback? Nachdem er und Sängerin April Ivy sich im Sommer diesen Jahres getrennt hatten, versucht diese nun ihren Ex zurück zu gewinnen – mit einem selbst geschriebenen Lied.

Die Portugiesin, die mit echtem Namen Mariana Gonçalves heißt, widmete Dias, mit dem sie seit 2018 zusammen war, ein emotionales Lied. Unter anderem singt sie darin: „Ich habe versucht, dir zu geben, was du brauchst. Aber du hast nicht gesehen, dass ich es versucht habe. In meinem Kopf finde ich keinen Grund, warum du uns beide aufgegeben hast“, und weiter: „Es tut mir leid, dass ich dir all meine Liebe gegeben habe, dass ich es nicht versaut habe, dass ich dir nicht genug war.“

Rúben Dias und April Ivy hatten zusammen in Manchester gewohnt

Auf ihrem Instagram-Account, auf dem die 22-Jährige regelmäßig freizügige Bilder mit ihren über 200.000 Abonnenten teilt, verriet sie, den Song schon vor Monaten verfasst zu haben. Sie habe den Text, den sie in fünf Minuten geschrieben habe, „monatelang aufbewahrt, bis ich mich bereit fühlte, meine Gefühle auf so nackte Weise zu zeigen“.

Dias spielt seit 2020 für Manchester City, das Paar war damals zusammengezogen. Mit einem aktuellen Marktwert von – laut „Transfermarkt.de“ – 75 Millionen Euro ist der 24-Jährige sowohl in Pep Guardiolas Team als auch in der portugiesischen Nationalmannschaft eine wichtige Stütze.

Auch während der Europameisterschaft unterstützte April Ivy ihren damaligen Freund bei Spielen des Nationalteams tatkräftig.

Das könnte Sie auch interessieren: Liebesglück im Paradies: Thomalla zeigt Urlaubsbilder mit Zverev

„Es tut mir leid, dass ich alles für dich gegeben habe, aber wenn du liebst, ist es das, was du tust. Ich hoffe, du hörst das und vergibst mir“, gesteht sie im Lied. Ob das die Beziehung der beiden doch noch retten kann?