Lewandowski-Berater will Freigabe! Bayern-Ersatz aus Madrid?

Wie geht er aus, der Poker um den Weltfußballer des Jahres von 2020 und 2021? Robert Lewandowskis Berater Pini Zahavi verweilt in diesen Tagen in München, um sich mit den Bayern-Bossen um die Zukunft seines Klienten auszutauschen. Einem Bericht zufolge gibt es mittlerweile eine klare Tendenz – während sich Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Co. im Hintergrund schon um einen Nachfolger bemühen könnten.

Wie der monegassische Radiosender RMC am Donnerstag vermeldete, will Zahavi einen Transfer von Lewandowski auf den Weg bringen – und um die Freigabe des polnischen Torjägers bitten!

FC Bayern: Lewandowski-Berater fordert Freigabe

Salihamidzic hatte einen Verkauf Lewandowskis (Vertrag bis 2023) in diesem Sommer jüngst noch ausgeschlossen, der Angreifer werde auch bleiben, wenn man sich nicht auf eine Verlängerung seines Kontrakts einigen könne, hieß es. Die Absichten von Lewandowski und seinem Berater allerdings scheinen andere zu sein.

So soll sich Zahavi am Mittwochabend bereits mit Verantwortlichen des FC Barcelona getroffen haben – also dem Klub, mit dem Lewandowski schon seit Wochen in Verbindung gebracht wird. Was, wenn der Rekordmeister den sechsmaligen Torschützenkönig der Bundesliga also wirklich nicht halten kann, Zahavi und Lewandowski ihren Willen also durchsetzen können?

Ist Real-Stürmer Luka Jovic ein Kandidat in München?

Dass die Bayern unbedingt einen adäquaten Ersatz für den Sturm bräuchten, liegt auf der Hand. Zuletzt wurde in München nicht nur der Name von Erling Haaland (Borussia Dortmund), sondern auch jene von Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Romelu Lukaku (FC Chelsea) oder Christopher Nkunku (RB Leipzig) genannt.

Das könnte Sie auch interessieren: Vier Titel mit Liverpool? Klopp: „Kurz vorm Klo in die Hose gemacht …”

Die „Abendzeitung“ bringt derweil einen weiteren Angreifer ins Spiel – einen, den man aus der Bundesliga bestens kennt! Demnach wünsche sich Real Madrids Luka Jovic eine Rückkehr nach Deutschland. Der 24-jährige Kroate wurde seit seinem Abschied von Eintracht Frankfurt im Jahr 2019 nie richtig glücklich in Spanien, demzufolge stehen die Zeichen nach der Saison wohl auf Trennung.

Laut dem Bericht werde Jovic bei den Bayern nun zumindest gehandelt. Ob der Kroate allein (nur drei Tore in 49 Spielen für Real) der Eins-zu-Eins-Ersatz eines Stürmers der Marke Lewandowski sein könnte, darf allerdings bezweifelt werden.