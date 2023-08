Leverkusen vor Transfer-Coup: WM-Teilnehmer von Barca im Anflug?

Bayer Leverkusen scheint im Kampf um die erste Meisterschaft seiner Vereinsgeschichte weiter aufzurüsten. Die Werkself soll ein Auge auf Barca-Linkaußen Abdegeworfen haben.

Obwohl Bayer einen äußerst erfolgreichen Saisonstart verzeichnen konnte, – souveräner Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals gegen Teutonia Ottensen und 3:2-Sieg im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig – sind die Transferaktivitäten in diesem Sommer offenbar noch nicht abgeschlossen.

Bayer soll an Barcelonas Ezzalzouli interessiert sein

Wie die spanische Zeitung „Sport“ am Dienstag berichtet, soll der Klub von Trainer Xabi Alonso am marokkanischen Nationalspieler Abde Ezzalzouli vom FC Barcelona Interesse haben.

Der 21-Jährige ist Flügelspieler, der hauptsächlich aus Linksaußen eingesetzt wird. Vergangene Saison war er an CA Osasuna verliehen und erreichte mit seinem Leihklub die internationalen Plätze. Aufgrund von Spielmanipulationen in der Saison 2013/14, an denen damalige Funktionäre beteiligt waren, wurde der Verein jedoch von der Europa Conference League ausgeschlossen. In 28 Spielen steuerte er vier Tore und zwei Vorlagen bei.

Ezzazouli stand bei der WM in Katar auf dem Platz

Für die marokkanische Nationalmannschaft absolvierte der Flügelflitzer bisher sieben Spiele – drei Spiele davon bei WM in Katar. Allerdings handelte es sich größtenteils um Kurzeinsätze. Eine Torbeteiligung blieb ihm im National-Dress bisher verwehrt.

Als Ablösesumme für den Barcelona-Spieler sind 20 Millionen Euro im Gespräch. Ezzazouli besitzt noch einen Vertrag bis 30. Juni 2026 bei den Katalanen. Unter anderem soll das 21-Jährige Talent auch das Interesse von Juventus Turin auf sich gezogen haben.

Seit seiner Leihrückkehr stand der Marokkaner für den FC Barcelona in zwei Ligaspielen für insgesamt 66 Minuten auf dem Platz. Bei Leverkusen könnte er wahrscheinlich mehr Spielzeit sammeln, da die Werkself bisher keinen gelernten Linkaußen im Kader hat. (ps)