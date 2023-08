„Geht ihm nicht gut“: Matthäus in Sorge um Franz Beckenbauer (77)

Große Sorgen um Franz Beckenbauer! Lothar Matthäus äußerte sich zum Gesundheitszustand des „Kaisers“ und richtete emotionale Worte an den Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft.

Matthäus sprach in Sorge um seinen Weggefährten Franz Beckenbauer und gab einen Einblick zum Gesundheitzustand des 77-Jährigen: „Bei der Gesundheit geht es ihm nicht so gut. Wir wünschen ihm alle Gesundheit, dass er wieder der Alte wird, mit seiner Energie. Wir wünschen natürlich, dass es ihm wieder besser geht. Der Franz hat auch immer gesagt, dass Gesundheit das Wichtigste im Leben ist. Die hat er zurzeit nicht.“

Franz Beckenbauer und Lothar Matthäus waren von 1984 bis 1990 sechs Jahre lang zusammen bei der deutschen Nationalmannschaft tätig – Beckenbauer als Trainer und Matthäus als Spieler. Der größte Erfolg der beiden war der gemeinsame WM-Erfolg 1990 in Italien.

Beckenbauer verpasst Pelés Beerdigung und Weltmeister-Treffen

Anfang Juli wurde ein großes Weltmeister-Treffen veranstaltet, um eben jenen Triumph 33 Jahre später zu feiern. Der Vater des Erfolges Franz Beckenbauer konnte der Veranstaltung aber nicht beiwohnen. Der damalige Trainer ließ sich von seiner Frau Heidi entschuldigen: „Franz kann aus gesundheitlichen Gründen leider nicht dabei sein. Es wäre einfach zu viel für ihn.“

Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus und Andreas Brehme 1990 mit dem WM-Pokal dpa Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus und Andreas Brehme 1990 mit dem WM-Pokal

Auch an der Beerdigung seines langjährigen Freundes Pelé im Januar diesen Jahres hatte Beckenbauer aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen können. „Ich würde es gerne tun, aber einen so langen Flug lässt meine Gesundheit leider nicht zu. Ich werde meinen Freund im Herzen auf seinem letzten Weg begleiten”, hatte der Beckenbauer damals in einem Interview der „Bild am Sonntag” gesagt.

Große Sorge um Beckenbauers Gesundheitszustand

Bereits in einem Gespräch mit dem Magazin „Bunte“ hatte die Fußball-Ikone erklärt: „Ich hatte auf einem Auge einen sogenannten Augeninfarkt. Rechts sehe ich leider nichts mehr. Damit komme ich klar. Und mit dem Herzen muss ich aufpassen.“

Die Äußerungen von Matthäus klingen besorgniserregend. Abschließend richtete der Weltmeister von 1990 emotionale Worte an den „Kaiser“: „Alles Gute, werde wieder gesund, so wie du warst.“ Ein Wunsch, dem sich Fußball-Fans sicherlich anschließen werden. (ps)