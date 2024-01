Wussten Sie das? Beckenbauer debütierte in Hamburg – gegen St. Pauli

Die Fußballwelt trauert um Franz Beckenbauer, der am Sonntag im Alter von 78 Jahren verstarb. Auch der FC St. Pauli sprach „allen Angehörigen und unseren Freund*innen beim FC Bayern München unser tiefes Beileid aus”. Der Kaiser und die Kiezkicker kreuzten selten ihre Wege, dafür aber auf eine ganz besondere Weise. Beckenbauer bestritt sein erstes Pflichtspiel für die Bayern im Hamburger Volksparkstadion gegen St. Pauli.

Ein Jahr nach der Einführung der Bundesliga traten acht Regionalligisten in zwei Gruppen gegeneinander an, um zwei Aufsteiger zu ermitteln. St. Pauli hatte sich als norddeutscher Meister qualifiziert, die Münchner waren hinter Hessen Kassel im Süden auf Rang zwei gelandet. Das Los führte beide Vereine zum Auftakt am 6. Juni 1964 zusammen.

Franz Beckenbauer traf bei seinem Debüt gegen St. Pauli

Das Spiel war eine klare Angelegenheit für die Gäste, deren Trainer Zlatko Cajkovski erstmals auf ein 18-jähriges Talent setzte: Franz Beckenbauer, damals als Linksaußen auf dem Platz. Beim 4:0-Sieg markierte er in der 84. Minute das dritte Münchner und sein erstes Tor.

Auch im Rückspiel traf Beckenbauer einmal, es war sein zweites Pflichtspieltor für den späteren deutschen Rekordmeister, dessen einziger Titel damals mehr als drei Jahrzehnte her war. Guy Acolatse traf für St. Pauli, das an der Grünwalder Straße aber 1:6 unterging.

Bemerkenswert: Weder die Kiezkicker noch die Bayern schafften damals den Sprung in die Bundesliga, die heute fast vergessene Borussia aus Neunkirchen hatte die Nase vorn. Erst ein Jahr später stiegen die Münchner auf – womit ein einmaliger Siegeszug im deutschen Fußball begann, an dem Beckenbauer großen Anteil hatte.