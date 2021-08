Unter anderem waren der VfL Wolfsburg und der FC Bayern München an Amine Adli vom FC Toulouse interessiert. Die Wölfe und der deutsche Rekordmeister geht jetzt allerdings leer aus. Das Rennen um den 21-Jährigen macht Bayer 04 Leverkusen.

Sky-Reporter Max Bielefeld berichtete auf Twitter, dass Bayer und Toulouse sich geeinigt hätten, der Franzose nur noch seinen Vertrag aushandeln müsse.

Große Überraschung: Bayer Leverkusen und Toulouse haben sich auf einen Transfer von Amine Adli verständigt!



Der Spieler verhandelt aktuell noch seinen Vertrag, wäre der Bailey-Ersatz bei Bayer.



Bei der Werkself soll Adli Leon Bailey ersetzen, der für 32 Millionen Euro in die Premier League zu Aston Villa gewechselt ist. Wie Sport1 berichtet, soll Leverkusen für das fränzösische Talent 15 Millionen Euro zahlen. Toulouse-Präsident Damien Comolli wird sich über die Transfer-Einnahmen freuen. Er befürchtete, dass der Spieler den Klub im nächsten Jahr ablösefrei verlassen würde.

Nach Suspendierung: Amine Adli wechselt zu Bayer Leverkusen

Beim FC Toulouse hat Amine Adli zuletzt für Aufsehen gesorgt, da er Gespräche mit interessierten Klubs verweigerte. Präsident Comolli suspendierte ihn daraufhin.

Das 21-jährige Offensiv-Talent feierte 2019 in Toulouse sein Profi-Debüt. In der Saison 2020/21 gelangen ihm in 33 Spielen acht Tore und sieben Vorlagen. Das ist auch beim FC Bayern nicht unentdeckt geblieben. Adli war den Münchnern allerdings zu teuer. Und auch Comolli stand einem Transfer skeptisch gegenüber: „Ich bin mir nicht sicher, ob er ein Stammspieler sein würde, wenn er dorthin geht.“