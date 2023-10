„Leistung erst mal sacken lassen“: Fliegt in der Bundesliga der erste Trainer?

Die Luft wird dünner: Sportdirektor Marinko Jurendic vom FC Augsburg hat ein Bekenntnis zu Trainer Enrico Maaßen verweigert.

„Ich glaube, ich muss die Leistung erst mal sacken lassen“, sagte der 45-Jährige nach dem 1:2 (0:0) gegen Aufsteiger Darmstadt 98 bei Sky. Der FCA rutschte aufgrund der Niederlage auf Platz 15 ab. Unter Coach Maaßen (39), der seit Sommer 2022 im Amt ist, wurden nur zwei der jüngsten 19 Pflichtspiele gewonnen.

Augsburg-Coach Maaßen in der Länderspielpause unter Druck

„Enrico hat alles gemacht, am Ende müssen es die Spieler umsetzen – alles andere werden wir in den kommenden Tagen in Ruhe besprechen“, sagte Jurendic und verwies auf die ohnehin geplante Analyse der „Startphase“ in der nun anstehenden Länderspielpause.

Spieler kritisieren den Augsburger „Jugendstil“

Maaßen selbst steckte seine Hände nach dem Abpfiff in die Hosentaschen und nahm mit versteinerter Miene die Pfiffe und Verwünschungen der Fans hin. Doch für Routinier Jeffrey Gouweleeuw liegen die Probleme tiefer. „Wenn es oben Probleme gibt oder Diskussionen, dann geht das auch runter, damit fängt es an“, sagte er über die jüngste Unruhe auf Führungsebene mit dem Abschied des langjährigen Managers Stefan Reuter, der nur noch beratend tätig ist.

Sein Nachfolger Marinko Jurendic fährt einen Jugendstil, den Gouweleeuw harsch kritisierte. „Dass man es in der Bundesliga nicht schafft, nur mit jungen Spielern und einem jungen Trainer …“, sagte er und betonte: „Die im Hintergrund stehen, müssen sich hinterfragen. Die Frage ist, reicht die Qualität?“

Maaßen versprach, er werde „weiter von morgens bis abends alles dafür tun, dass wir gemeinsam erfolgreich sind“. Doch er gab zu: „Ich habe den Schlüssel noch nicht gefunden.“