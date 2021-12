Jürgen Klopp und der FC Liverpool nutzen ihre große Chance, um am FC Chelsea vorbeizuziehen. Joker Divock Origi erlöst seinen Trainer erst spät in der Nachspielzeit. Die knapp errungene Tabellenführung hielt jedoch nur wenige Stunden.

Die Reds setzten sich dank des späten Treffers des Belgiers verdient mit 1:0 (0:0) bei den Wolverhampton Wanderers durch und nutzen damit die Derby-Pleite des FC Chelsea aus. Liverpool vergab einige gute Chancen, die beste hatte Diogo Jota. Torwart Jose Sa hatte sich verschätzt, doch der Stürmer schaffte es nicht, den Ball aus fünf Metern ins Tor zu befördern. Stattdessen schoss er aus fünf Metern einen Verteidiger auf der Linie an (61.). Erst Origis Treffer nach Zuspiel von Starstürmer Mo Salah brachte nach aufregenden 94 Spielminuten die wichtigen drei Punkte.

Tuchel patzt – Manchester City übernimmt Tabellenführung

Thomas Tuchel war unterdessen bedient. Die Mannschaft des gebürtigen Krumbachers unterlag im Londoner Stadtderby bei West Ham United unglücklich mit 2:3. „Wir hassen es zu verlieren“, sagte Tuchel nach dem Spiel. Vor allzu großem Frust warnt er aber: „Wenn wir das Spiel gewonnen hätten, hätte uns niemand den Titel gegeben. Und trotz unserer Niederlage wird den Titel am Wochenende kein anderer erhalten.“

In London brachten Thiago Silva (28.) und Mason Mount (44.) Chelsea mit den Nationalspielern Antonio Rüdiger und Kai Havertz in der Startelf zweimal in Führung. Doch die Hammers drehten die Partie durch Treffer von Manuel Lanzini (40.) per Elfmeter, Jarrod Bowen (56.) und Arthur Masuaku (87.) kurz vor Schluss. Chelsea-Keeper Edouard Mendy hatte den Strafstoß zum zwischenzeitlichen 1:1 mit einem Foul an Bowen verursacht und sah auch beim 2:3 schlecht aus: Er boxte eine offenbar verunglückte Flanke von Masuaku ins eigene Tor.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Betrugs-Vorwürfen gegen Schiri: BVB-Star Bellingham angezeigt!

Am Abend zog dann auch noch Manchester City vorbei. Der Titelverteidiger setzte sich beim FC Watford souverän mit 3:1 durch und liegt mit nun 35 Punkten einen Zähler vor Klopps Reds und zwei vor Tuchels FC Chelsea. Für die Skyblues waren Raheem Sterling (4.) und Bernardo Silva (31./63.) per Doppelschlag erfolgreich. Sie sicherten dem Team von Startrainer Pep Guardiola den mittlerweile fünften Sieg in Folge. (SID)