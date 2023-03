Last-Minute-Wahnsinn! Arsenal auf dem Weg zum Titel

Sollten sie am Ende wirklich das ganz große Ding landen, dann werden sie sich im Emirates Stadium an diese Partie zurückerinnern. Wahnsinn, mit welcher Wucht der FC Arsenal die Partie gegen Außenseiter Bournemouth noch drehte. 0:2 stand es Mitte der zweiten Hälfte gegen die „Gunners“, die dann aber zurückkamen – und in der siebten Minute der Nachspielzeit noch zum 3:2-Sieg trafen.

Da gab es dann kein Halten mehr, nachdem der eingewechselte Nelson aus der Distanz zum Sieg getroffen hatte. Sogar Trainer Mikel Arteta tanzte wie ein Irrwisch an den Trainerbänken auf und ab. Zurecht! Durch den Sieg behält Arsenal als Spitzenreiter sein Fünf-Punkte-Polster auf Verfolger und Meister Manchester City, das zuvor Newcastle mit 2:0 bezwungen hatte.

Arsenal aber lieferte ein Drama mit Happy End. Philip Billing schockte den Favoriten bereits in der ersten Minute und brachte die Gäste in Führung. Nachdem Marcos Senesi erhöhte (57.), sprach alles für Bournemouth. Thomas Partey (62.) und Ben White (70.) aber glichen für die „Gunners“ aus, ehe Nelson für Ekstase auf den Rängen und dem Rasen sorgte.

Auch Manchester City feiert einen Sieg

Extrem wichtig für Arsenal, denn City klebt ihnen im Nacken. Phil Foden (15.) und Bernardo Silva (67.) erzielten die Treffer zum Sieg gegen Newcastle.

Zwölf Partien haben beide Teams noch zu bestreiten. Ende April treffen sie in Manchester auch noch im direkten Duell aufeinander.