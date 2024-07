Kurioser Transfer: Bayern kassieren riesige Summe für Ex-Spieler Zirkzee

Joshua Zirkzee spielt ab der neuen Saison auf der Insel. Durch seinen Transfer nach England verdient auch der FC Bayern München noch viel Geld.

Der niederländische Nationalspieler Joshua Zirkzee wechselt zu Manchester United. Wie der Premier-League-Klub mitteilte, unterschrieb der frühere Stürmer von Bayern München einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2029, mit der Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr.

Bayern München erhält 20 Millionen Euro für seinen Ex-Spieler

Die Bayern verdienen an diesem Transfer noch rund 20 Millionen Euro. Der deutsche Rekordmeister veräußerte den 23 Jahre alten Angreifer vor zwei Jahren für rund acht Millionen Euro an den FC Bologna und sicherte sich damals eine 50-prozentige Beteiligung an seinem Weiterverkauf. Nach zwei starken Jahren in Italien will ManUnited nun eine Ablösesumme für Zirkzee zahlen, die knapp über einer in seinem Vertrag enthaltenen Ausstiegsklausel von 40 Millionen Euro liegt.

Manchesters niederländischer Trainer Erik ten Hag möchte danach auch noch den Abwehrspieler Matthijs de Ligt vom FC Bayern in die Premier League holen.