Ob wirklich alle Spieler des deutschen Kaders am Sonntag das EM-Finale vor dem Fernseher verfolgen werden, sei mal dahingestellt. Schwere Kost ist dies ganz sicherlich für sie, denn so viel fehlte nicht für ein deutsches Sommermärchen. Und dennoch: Trotz des Ausscheidens im Viertelfinale wurde die Begeisterung rund um das DFB-Team neu entfacht, der Blick geht optimistisch nach vorn. In wenigen Wochen sieht man sich schon wieder, dann soll der Beginn eines neuen Kapitels geschrieben werden. Und der gebürtige Hamburger Josha Vagnoman hat gute Karten.