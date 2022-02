Trotz des wichtigen Sieges am Freitag herrscht hier und da Unmut auf Schalke: Die Königsblauen gewannen mit 2:0 gegen Paderborn und bleiben somit dicht an der Spitzengruppen der Zweiten Liga. Doch der Sieg hätte aus königsblauer Sicht durchaus höher ausfallen können – denn die Schalker fühlten sich um zwei Elfmeter gebracht. Das veranlasste Co-Trainer Mike Büskens nun zu einer kuriosen Wette.

Zwei umstrittene Handspiel-Szenen im Strafraum der Paderborner blieben von Schiedsrichter Florian Badstübner ungeahndet – und die Gelsenkirchener fühlten sich erneut vom Elfmeter-Pech verfolgt. Denn: Nur Schalke und Erzgebirge Aue durften in dieser Saison noch nicht ein einziges Mal vom Punkt antreten.

FC Schalke 04: Mike Büskens lädt zum Grillen ein

Schalkes Co-Trainer Mike Büskens möchte das nicht mehr auf sich sitzen lassen – und machte seinen Ärger in den sozialen Netzwerken auf ironische Weise deutlich. Büskens filmte die strittigen Szenen des Paderborn-Spiels ab und schrieb in einem Instagram-Post dazu: „23 Spieltage sind vorüber und kein einziger Elfmeter wurde für uns gepfiffen! Damit sind wir Tabellenschlusslicht in dieser Statistik in der 2. Liga.“ Der Schalker rief prompt eine lustige Wette aus: „Sollten wir in der laufenden Saison doch noch einen Elfmeter zugesprochen bekommen, dann grille ich für die Gäste von ‚Warm durch die Nacht in Gelsenkirchen‘!“

Ob Büskens für die gemeinnützige Obdachlosenhilfe grillen wird, bleibt bei der aktuellen Statistik fraglich. Denn alle Mannschaften der Spitzengruppe haben ein beachtliches Elfmeter-Konto vorzuweisen – nur Schalke eben nicht: Spitzenreiter Werder Bremen erhielt bereits drei Elfmeter und auch Darmstadt (drei) und St. Pauli (vier) können sich nicht beklagen. Der HSV führt mit bereits sechs erhaltenen Strafstößen die Statistik deutlich an.

Zudem verwandelten die Hamburger fünf ihrer sechs Elfmeter – ausgerechnet einzig der Strafstoß von Robert Glatzel im Auftaktspiel auf Schalke (1:3) konnte pariert werden. Die restlichen fünf Elfmeter der Saison verwandelten Sonny Kittel (3), David Kinsombi (1) und Glatzel (1).

Schalke wartet nun seit Juni 2020 auf einen Treffer vom Punkt. In Gelsenkirchen würden sich viele über ein Elfer-Tor der Knappen in naher Zukunft freuen – zumindest für Büskens und den guten Zweck. (fe)