Kuriose Negativserie: Profi steigt zum sechsten Mal binnen sieben Jahren ab

Als Elvis Manu im Februar beim Arjen-Robben-Stammklub FC Groningen anheuerte, freute sich der 29 Jahre alte Fußballprofi eigentlich auf die Rückkehr in sein Geburtsland. „Ich war lange im Ausland und wollte wieder nach Hause“, sagte der offensive Mittelfeldspieler bei seiner Vorstellung und kuschelte sich dabei in einen lachsfarbenen Kapuzenpulli.

Doch seine rekordverdächtige sportliche Negativserie konnte Manu auch in den Niederlanden nicht beenden, im Gegenteil: Der Abstieg seines derzeitigen Klubs aus der Eredivisie steht schon drei Spieltage vor Saisonschluss fest. Er kennt das schon zur Genüge: Zum sechsten Mal binnen sieben Jahren kann der Profi mit ghanaischen Wurzeln mit seinem aktuellen Arbeitgeber die Klasse nicht halten.

Den ersten verpassten Klassenerhalt erlebte der einstige U21-Nationalspieler noch 2017 in der Heimat bei den Go Ahead Eagles in Deventer, es war nur der Beginn einer erbärmlichen Pechsträhne. Denn dasselbe Schicksal erlitt Mane fast im Jahresrhythmus in der Türkei bei Genclerbirligi in Ankara und bei Akhisarspor, danach bei Beijing Renhe und Wisla Krakau.

Champions-League Einsätze bei Rasgrad

Allerdings: Zwischendurch schien für den Wandervogel auch mal die Sonne. 2021 wurde er im Trikot von Ludogorets Rasgrad bulgarischer Meister und kam anschließend noch zu drei Einsätzen in der Champions-League-Qualifikation.

Und damit toppt Manu den Bundesliga-Rekordabsteiger Andreas Keim. Der in Karlsruhe geborene Abwehrspieler brachte es zwischen 1985 und 1992 auf fünf Abstiege. Und als Karriere-Highlight zu zwei Einsätzen für den 1. FC Köln im UEFA-Pokal. Ebenfalls fünfmal zweitklassig wurden Stephan Paßlack und Jürgen Rynio, ließen sich dafür aber deutlich mehr Zeit. (sid/dv)