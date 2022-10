Pikante Ansetzung: Schiedsrichter aus Bayern pfeift Topspiel gegen den BVB

Auf dieses Spiel fiebern viele Fußballfans in Deutschland hin: Borussia Dortmund und der FC Bayern München stehen sich am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Duell der beiden mutmaßlich besten deutschen Mannschaften gegenüber. Bei den vergangenen Aufeinandertreffen gab es vor allem von Seiten der Dortmunder viel Kritik an den Unparteiischen. Deshalb setzt der DFB dieses Mal auf echte Schiedsrichter-Prominenz – und sorgt doch für Verwunderung im Lager der BVB-Fans. Immerhin ist die Ansetzung ein Novum.

Deniz Aytekin soll das Topspiel am Samstag zwischen dem BVB und dem FC Bayern leiten. Klingt erst mal nach einer nachvollziehbaren Ansetzung, immerhin ist Aytekin derzeit einer der besten deutschen Schiedsrichter.

Schaut man sich jedoch die DFB-Statuten genauer an, wirkt die Ansetzung sehr kurios. Schließlich darf ein Schiedsrichter eigentlich keinen Klub pfeifen, der aus dem selben Landesverband wie er stammt.

Weil Aytekin aus Fürth und damit aus Bayern kommt, dürfte er aus Unparteilichkeitsgründen normalerweise keine Begegnung der Münchner pfeifen. Der DFB macht für das Topspiel jedoch eine Ausnahme. „Ich bin ja kein Bayer – ich bin Franke. Das ist ein Unterschied!“, scherzte Aytekin jüngst.

Am Samstag um 18.30 Uhr wird sich zeigen, ob sich der DFB mit dieser Ansetzung einen Gefallen getan hat. Es gilt zu vermuten, dass das Thema bei strittigen Entscheidungen im Spiel wohl noch einmal heißgekocht werden könnte.