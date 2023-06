Kurios: Maskottchen schaut sich VAR-Szene gemeinsam mit dem Schiri an

Dass Maskottchen grundsätzlich für heitere Stimmung sorgen, ist jedem bekannt. Auch VfB-Maskottchen „Fritzle“ hatte am letzten Spieltag bei der Partie der Stuttgarter gegen die TSG Hoffenheim (1:1) plötzlich für einen Lacher gesorgt. Bei einer VAR-Überprüfung von Tiago Tomás’ Treffer war Fritzle plötzlich mitten im Fokus, wie die „tz“ zuerst berichtete.

Beim 1:1-Ausgleichstreffer von Tiago Tomás musste sich Schiedsrichter Robert Schröder aufgrund eines möglichen Fouls die Szene noch einmal am Bildschirm anschauen. Während sich Schröder auf den Monitor konzentrierte, kam plötzlich das schwäbische Maskottchen hinter der Bande an die Review Area und schaute dem Referee über die Schulter. Eine Szene, die im Stadion für viel Gelächter sorgte.

Stuttgart-Maskottchen Fritzle schaut sich VAR-Szene an

Schiedsrichter Schröder hatte Fritzle offenbar gar nicht beachtet, entschied nach kurzem Anschauen dann final auf Tor. Damit war auch das Maskottchen zufrieden und zeigt Schröder schließlich glücklich den Daumen nach oben.

Mit dem 1:1 reichte es für den VfB aber trotzdem nur in die Relegation, in der sich Stuttgart am Donnerstagabend mit einem 3:0 gegen den HSV einen soliden Vorsprung verschaffen konnte. Mit dabei war auch gegen den HSV natürlich Fritzle – auch ohne VAR-Review.