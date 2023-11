Kurios: Meisterfeier im Stadion fällt flach – weil jemand das Licht ausgeknipst hat

Nach dem 2:0-Sieg gegen Alianza Lima wollen die Spieler des peruanischen Vereins Universitario de Deportes ihren Meistertitel feiern – doch plötzlich stehen sie im Dunkeln.

Kurz nach dem Abpfiff des Finales in der ersten Liga wurden am Mittwochabend (Ortszeit) die Flutlichter im Stadion Estadio Alejandro Villanueva in der Hauptstadt Lima ausgeschaltet. Die Ehrenrunde der Spieler und die Siegerehrung mussten deshalb ausfallen.

Spekulation um absichtlichen Lichtausfall

Ein Sprecher von Alianza Lima trat Spekulationen entgegen, der unterlegene Verein und Stadioneigner habe nach der Niederlage aus Missgunst die Lichter ausgeschaltet, um die Meisterfeier zu sabotieren. „Das war nicht unsere Entscheidung. Dass es keine Siegerehrung gab, dass das Licht ausgeschaltet wurde, war nicht eine Entscheidung des Vereins“, sagte Héctor Ordoñez im Radiosender RPP. „Diese Entscheidung haben die Behörden getroffen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Nicht nur auf dem Platz: Alarmstufe Rot bei St. Paulis Topspiel gegen Hannover

Rekordmeister Universitario de Deportes sicherte sich mit dem Sieg gegen Alianza Lima seinen 27. Titel. Die peruanische Fußballliga teilte mit, die Meisterfeier werde am kommenden Sonntag im Estadio Monumental von Universitario de Deportes in Lima nachgeholt. (dpa/ms)