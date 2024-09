Kurios: Englischer Profi wird von Gegenspieler gebissen – und sieht selbst Rot!

Am vergangenen Sonntag kam es beim Aufeinandertreffen von Preston North End und den Blackburn Rovers zu einem Skandal der besonders verrückten Art. Preston-Stürmer Milutin Osmajic biss seinem Gegenspieler, dem Verteidiger Owen Beck, in den Nacken. Skurril: Nicht Täter Osmajic, sondern das Opfer Beck sah die Rote Karte!

Die Szene ereignete sich in der 87. Spielminute, als Osmajic den Rovers-Abwehrspieler Beck in den Nacken biss. Vorausgegangen war ein Foulspiel an der Seitenlinie, woraufhin der Stürmer der Gastgeber die Beherrschung verlor. Beck schlug den Ball weg, was Osmajic offenbar so sehr provozierte, dass er seinem Gegner für mehrere Sekunden in den Nacken biss.

Beißer droht vier-monatige Sperre

Besonders kurios: Schiedsrichter Matt Donohue ahndet die Situation nur mit einer Gelben Karte für den Beißer. Rot sah stattdessen der Gebissene selbst – Beck hatte sich so massiv beschwert, dass er dafür einen Platzverweis erhielt.

Beck (l) zeigt Schiedsrichter Matt Donohue an, im Nacken gebissen worden zu sein. Imago/PA Image Beck (l) zeigt Schiedsrichter Matt Donohue an, im Nacken gebissen worden zu sein.

Beck habe „eine große Bisswunde im Nacken. Er hat es allen Jungs gezeigt. Er ist ein bisschen ruhig, ein bisschen aufgewühlt“, sagte Blackburn-Coach John Eustace nach dem Spiel. Osmajic wiederum wurde am Mittwoch vom englischen Fußballverband (FA) wegen unangemessenen Verhaltens angeklagt. Bis Montag hat der montenegrinische Stürmer nun Zeit, Stellung zu beziehen.

Laut der englischen Tageszeitung „Sun“ könnte Osmajic eine Sperre von bis zu vier Monaten drohen. Ähnliches hatte damals der uruguayische Stürmer Luis Suárez nach seinem berühmten Biss am Italiener Giorgio Chiellini bei der WM 2014 aussitzen müssen.