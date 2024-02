Kurios: Engischer Klub bittet Fans um ihre Plätze im Flugzeug

In der neunten englischen Liga hat sich ein Klub mit einer ungewöhnlichen Bitte an seine Fans gewandt.

Der FC Bury sollte am Samstagabend in Douglas ein Auswärtsspiel gegen den FC Isle of Man bestreiten, doch das Flugzeug mit der Mannschaft konnte am Samstagmorgen wegen starken Nebels nicht landen und musste schließlich zum Abflugort Manchester zurückfliegen. Daraufhin bat der Klub Fans, die am späten Nachmittag anreisen wollten, ihre Plätze im Flugzeug der Mannschaft und den Klubmitarbeitern zu überlassen, damit die Partie am Sonntagvormittag nachgeholt werden kann.

Ob das Spiel stattfindet, ist noch nicht final geklärt

Bury versprach als Entschädigung Premiumplätze auf der Fähre zur Isle Of Man, doch die Bitte blieb ohne Erfolg, wie der Verein abends mitteilte. Man wolle nun versuchen, das Team auf einen Flug am nächsten Morgen zu buchen. Bury äußerte Kritik an einer Mitteilung des FC Isle of Man, die suggerierte, die Bury-Spieler hätten sich geweigert, erneut ins Flugzeug zu steigen. „Das ist irreführend, weil es keine realistische Chance gab, dass die Spieler rechtzeitig zum Flughafen kommen und ins Flugzeug steigen, als sie darum gebeten wurden.“

Die Isle of Man liegt in der irischen See zwischen Liverpool und Irland. Um ihre Mannschaft in der North West Counties Football League um die Tabellenführung spielen zu sehen, waren rund 800 Bury-Anhänger Berichten zufolge bereits am Freitagabend auf dem Seeweg angereist. Weitere hatten sich nach dem erfolglosen Flug und der Rückkehr nach Manchester mit dem Schiff auf den Weg zur Isle Of Man gemacht. Die Überfahrt dauert rund drei bis vier Stunden. Der Club versicherte den Fans, alles Mögliche zu tun, um die Partie stattfinden zu lassen.

Der FC Bury war 2019 als Drittligist wegen finanzieller Probleme vom Ligabetrieb ausgeschlossen worden. 2020 hatte der Club Insolvenz angemeldet. Fans gründeten daraufhin den Nachfolgeverein AFC Bury. 2022 erwarb eine Gruppe von Anhängern den FC Bury samt Vereinshistorie und Stadion Gigg Lane vom Insolvenzverwalter. Ein Jahr später wurde per Abstimmung beschlossen, beide Vereine unter dem Namen FC Bury zusammenzuführen.(dpa/vh)