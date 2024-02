Rund zwei Wochen sind erst vergangen, seit Merlin Polzin und Loic Favé in Frankfurt ihren Pro-Lizenz-Lehrgang starteten. Gemeinsam mit 15 weiteren Teilnehmern wollen sie bis Ende des Jahres ihre Fähigkeiten erweitern und den höchsten aller Trainerscheine erwerben. Der Haken: In Abständen muss das HSV-Duo immer wieder im DFB-Campus erscheinen und dort mehrere Theorietage am Stück absolvieren. Wie aber soll das möglich sein, nun, da Polzin und Favé das Trainer-Gespann des HSV bilden? Die MOPO fragte beim DFB nach – und erhielt eine eindeutige Antwort.

Rund zwei Wochen sind erst vergangen, seit Merlin Polzin und Loic Favé in Frankfurt ihren Pro-Lizenz-Lehrgang starteten. Gemeinsam mit 15 weiteren Teilnehmern wollen sie bis Ende des Jahres ihre Fähigkeiten erweitern und den höchsten aller Trainerscheine erwerben. Der Haken: In Abständen muss das HSV-Duo immer wieder im DFB-Campus erscheinen und dort mehrere Theorietage am Stück absolvieren. Wie aber soll das möglich sein, nun, da Polzin und Favé das Trainer-Gespann des HSV bilden? Die MOPO fragte beim DFB nach – und erhielt eine eindeutige Antwort.

Insgesamt 47 Präsenztage sind bis Dezember in Frankfurt angesetzt. Dazwischen sind alle Teilnehmer praktisch in Vereinen aktiv. „In besonders begründeten Ausnahmefällen gestattet die Ausbildungsleitung das Versäumen von Präsenztagen”, ließ Ausbildungsleiter Daniel Niedzkowski auf MOPO-Nachfrage wissen. „Diese müssen jedoch anschließend in anderer Form nachgearbeitet werden.”

Der DFB stärkt dem HSV bei Polzin und Favé den Rücken

Wie genau das mit Polzin (33) und Favé (30) gehandhabt werden kann, bleibt abzuwarten. Polzin, zuvor Assistent, wurde beim HSV am Montag zum Nachfolger des entlassenen Tim Walter ernannt. Ihm zur Seite stellte der Verein Favé, der seit Anfang des Jahres sportlicher Leiter des HSV-Nachwuchses ist. Sollte das Duo tatsächlich dauerhaft die Trainer-Geschicke beim HSV leiten, gibt es bezogen auf den DFB-Lehrgang mehrere Überlegungen.

Eine davon: Polzin und Favé könnten abwechselnd zu den Präsenztagen nach Frankfurt reisen. Gut für den HSV: Er kann sich der grundsätzlichen Rückendeckung des Verbandes gewiss sein, wie Niedzkowski bestätigt.

Trainer-Duo des HSV könnte dem DFB als Werbung dienen

„In Fällen wie dem aktuellen um Merlin Polzin und Loic Favé ist die Ausbildungsleitung bestrebt, den Trainern das Praktizieren im Verein optimal zu ermöglichen, da diese Erfahrungen die persönliche Entwicklung im Rahmen des Trainerlehrgangs begünstigen”, erklärt der 47-Jährige und stellt unmissverständlich klar: „Wir verstehen uns in Richtung unserer Trainer und der Vereine als Brückenbauer, nicht als Verhinderer.”

Das könnte Sie auch interessieren: HSV-Anführer schätzt Trainer Polzin: „Schön, dass er die Chance kriegt“

Prima Aussichten für den HSV. Aber auch für den DFB, der durch Polzin und Favé plötzlich zwei Hauptprotagonisten als Teilnehmer des Pro-Lizenz-Lehrgangs präsentieren kann. Sollte das Duo nun beim HSV erfolgreich arbeiten, wäre das zugleich eine gute Werbung für den Verband.