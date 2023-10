Kurios: BVB-Mannschaftsbus kassiert Strafzettel – weil der Busfahrer Hunger hat

Die Sehnsucht des BVB-Busfahrers nach dem Meer und einer Portion Fish und Chips hat Borussia Dortmund den Strafzettel für den Mannschaftsbus beim Gastspiel in Newcastle eingebracht. „Ich wollte unbedingt noch mal das Meer sehen und, wenn ich schon mal in England bin, auch Fish und Chips essen“, erklärte Fahrer Christian Schulz der „Bild“ am Freitag den teuren Ausflug mit dem Teambus. Das Knöllchen kassierte er in Tynemouth, einer Küstenstadt im Nordosten Englands knapp 16 Kilometer von Newcastle.

„Zum ersten Mal, dass ich für Falschparken mit dem BVB-Bus belangt worden bin – und dann so was“, sagte Schulz. Es seien „die teuersten Fish und Chips meines Lebens“ gewesen, ergänzte der 53-Jährige. Er hatte den Bus längs zum Gehweg geparkt und damit gleich mehrere schräg zur Fahrbahn markierte Parkplätze blockiert.

BVB-Teambus hatte in Newcastle falsch geparkt

Zwar hatte Schulz nach eigener Aussage ein Parkticket für drei Pfund (3,44 Euro) gelöst, erhielt vom Ordnungsamt aber trotzdem einen Strafzettel. Fällig werden 50 Pfund (57,50 Euro) – der Betrag sinkt aber auf 25 Pfund, wenn er innerhalb von 14 Tagen bezahlt wird.

Das Video, wie der Mitarbeiter der Behörde das Knöllchen an der Frontscheibe des BVB-Busses befestigt, sorgte in den sozialen Medien für Heiterkeit. „Ein Freund hat mich angerufen und gesagt, dass selbst die BBC darüber berichtet hat“, sagte Schulz. Die Dortmunder konnten das Ganze mit Humor nehmen, hatten sie doch das Champions-League-Spiel bei Newcastle United mit 1:0 gewonnen.