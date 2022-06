Musste sich BVB-Engländer Bellingham auf dem Platz übergeben?

Am Dienstag trennte sich die deutsche Nationalmannschaft im Nations-League-Spiel in München von England mit 1:1. Nachdem Jonas Hofmann am Anfang der zweiten Halbzeit die deutschen in Führung gebracht hatte, egalisierte Harry Kane durch einen umstrittenen Elfmeter kurz vor Schluss das Ergebnis. BVB-Engländer Jude Bellingham sorgt für Aufsehen.

Hat sich Bellingham während des Länderspiels auf dem Platz übergeben müssen? Bilder und Videos, die zeigen, wie der 18-Jährige in der Partie am Dienstagabend in München eine große Menge Flüssigkeit auf den Rasen spuckt, sorgten bei den ZDF-Zuschauern und in den sozialen Netzwerken für Rätselraten.

Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund gab nach dem Klassiker aber Entwarnung. „Es war nur etwas Saft“, sagte Bellingham den Zeitungen der Funke Mediengruppe zu der Szene. Auf die Frage, wie es seinem Magen gehe, reagierte der englische Nationalspieler überrascht.

Bellingham war in der Partie gegen die deutsche Nationalmannschaft in der 14. Minute für den verletzten Kalvin Phillips eingewechselt worden. Anschließend überzeugte der Youngster, der auch in der Bundesliga beim BVB eine sehr gute Saison gespielt hatte, mit einer kämpferisch und läuferisch starken Leistung. (dpa/pw)