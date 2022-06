Später Ausgleich: Deutschland bleibt gegen die „Großen“ sieglos

Auch im dritten Spiel in Folge gegen einen „großen“ Gegner bleibt die deutsche Nationalmannschaft ohne einen Sieg. Gegen England gab es für die Mannschaft von Hansi Flick (57) zum dritten Mal in Serie ein 1:1 (0:0). Dabei war die DFB-Auswahl lange Zeit drauf und dran, Revanche für das EM-Achtelfinale vor einem Jahr zu nehmen.

Damals siegten die „Three Lions“ mit 2:0, vermiesten Jogi Löw (62) den Abschied. Dessen Nachfolger startete mit acht Siegen in Folge – war am gestrigen Abend in München am Ende ein wenig zerknirscht, weil sich seine Mannschaft erst in der 88. Minute den Ausgleich fing. Nach einem Foul von Nico Schlotterbeck (22) an Harry Kane (28) schaltete sich der Video-Schiedsrichter ein, Kane gab sich vom Elfmeterpunkt aus keine Blöße. Das englische Elfmeter-Trauma gegen Deutschland, es scheint nicht mehr existent und überwunden.

Deutschland spielt gegen England 1:1

Zuvor hatte Gladbachs Jonas Hofmann (29) Deutschland in der 51. Minute nach einer feinen Vorarbeit von Joshua Kimmich (27) in Führung gebracht. Danach aber fand England wieder gut rein, das Spiel wurde zum offenen Schlagabtausch. Thomas Müller (32) scheiterte in der 70. Minute an einem Blitz-Reflex von Jordan Pickford, der 28-Jährige vereitelte fünf Minuten später auch eine Chance von Timo Werner (26). Im Gegenzug parierte auf der anderen Seite Manuel Neuer (36) spektakulär gegen Kane (76.).

Die guten Nachrichten: Deutschland, auf sieben (!) Positionen verändert, zeigte im Vergleich zum Spiel gegen Italien (1:1) am letzten Samstag eine Leistungssteigerung, hielt vor 66.289 Zuschauer:innen in der ausverkauften Allianz Arena gegen den Vize-Europameister gut mit.