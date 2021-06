Kult-Show auf Sport1: Thomas Helmer verlässt „Doppelpass“ – Nachfolger kommt von RTL

Deutschlands bekannter Fußball-Talk bekommt ab nächster Saison einen neuen Gastgeber: Thomas Helmer wird die „Doppelpass“-Moderation bei Sport1 nach der EM auf eigenen Wunsch abgeben. Florian König, ein langjähriger RTL-Reporter, übernimmt ab der Spielzeit 2021/22 als vierter Moderator in der über 25-jährigen Geschichte.

Mit Thomas Helmer laufen bereits Gespräche über mögliche neue Moderationstätigkeiten. Den „Doppelpass“ moderiert der Ex-Profi seit der Saison 2014/15 – anfangs im Wechsel mit seinem Vorgänger Jörg Wontorra, seit 2015 als alleiniger Moderator.

Thomas Helmer verlässt Sport1-„Doppelpass“

„Es war und ist mir eine große Freude und Ehre, den ‚Doppelpass‘ in seiner Entwicklung seit 2011 in maßgeblicher Rolle zu begleiten zusammen mit unserem tollen Team“, sagte Helmer. „Ich hätte auch gerne weitergemacht, möchte aber in Zukunft auch mehr Zeit für mögliche neue Themen und Projekte haben.“

Florian König imago images/Jan Huebner Foto:

Mit großer Vorfreude blickt Florian König auf seine neue Aufgabe beim „Doppelpass“: „Es erfüllt mich mit großem Stolz, ab 2021 in einer Reihe mit Rudi Brückner, Jörg Wontorra und Thomas Helmer zu stehen als Moderator von Deutschlands bekanntestem Fußball-Talk.

Sport1: Florian König kommt von RTL und moderiert den „Doppelpass“

König begann seine Laufbahn bei der ARD. 1994 wechselte er zu RTL und wurde als Moderator vor allem bei der Formel 1 und bei EM-Qualifikationsspielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bekannt.