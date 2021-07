Nachdem sein Dauerrivale Lionel Messi erst kürzlich eine Entscheidung über seine Zukunft getroffen hat, soll nun auch Cristiano Ronaldo seinem bisherigen Verein treu bleiben.

Nach der verkorksten Saison mit Juventus Turin hatten sich die Gerüchte verdichtet, dass der erfolgsverliebte Angreifer seine Zelte vorzeitig in Italien abbrechen werde. Denn eben jene Erfolge mit der „alten Dame“ blieben in der vergangenen Saison komplett aus.

Cristiano Ronaldo wurde auch von Paris St. Germain umworben

Doch wer dachte, den Goalgetter bald in einem anderen Trikot zu sehen, der irrt. Wie die „Gazzetta dello Sport“ schreibt, habe der 36-Jährige nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub klargemacht, dass er beim italienischen Rekordmeister bleiben werde. Darüber hinaus denke „CR7“ sogar darüber nach, seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag vorzeitig bei den „ Bianconeri“ zu verlängern. Gespräche zwischen seinem Berater Jorge Mendes und Juve-Boss Andrea Agnelli sollen demnächst stattfinden.

Ein Wechsel des fünfmaligen Weltfußballers stand aber dennoch im Raum. So soll es in den vergangenen Wochen Kontakt zu Paris Saint Germain gegeben haben. Doch die noch nicht geklärte Situation um Kylian Mbappé bewegten Ronaldo, sich an Juventus zu binden, heißt es.