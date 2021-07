Die Serie A verbietet ihren Klubs grüne Trikots ab der Saison 2022/23. Laut den neuen Regeln, die auf der offiziellen Website der Liga veröffentlicht wurde, dürfen Fußballer auf dem Spielfeld ab der übernächsten Spielzeit keine grünen Trikots mehr tragen.

Dies soll verhindern, dass die Spieler bei TV-Übertragungen insbesondere auf kleinen Endgeräten nur schwer vom grünen Rasen zu unterscheiden sind.

Regeländerung würde in Deutschland viele Vereine hart treffen

Das Verbot bezieht sich demnach ausschließlich auf Feldspieler – Torhüter dürfen also weiter grün tragen. Besonders davon betroffen sind die Klubs US Sassuolo Calcio und US Avellino, dessen Vereinsfarben grün sind. Doch auch Juventus Turin, der AC Mailand, Lazio Rom oder Atalanta Bergamo liefen in der Vergangenheit mit grünen Auswärtstrikots auf.

Sollte sich diese Regeländerung auch in Deutschland durchsetzen, wären mehrere Vereine betroffen. Insbesondere die Erstligisten Wolfsburg und Greuther Fürth würden unter dem Verbot leiden. Auch Borussia Mönchengladbach und der FC Augsburg liefen zuletzt mit grünen Ausweichtrikots auf. Im Unterhaus müssten Klubs wie Werder Bremen und Hannover 96 ihre Trikotfarben ändern. (mp/nis/dpa)