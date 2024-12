Kompanys K-Frage: Wer ersetzt Kane? Das sind die Kandidaten?

Top-Torjäger Harry Kane hat sich einen kleinen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen und fehlt Rekordsieger Bayern München beim Achtelfinal-Kracher im DFB-Pokal gegen Titelverteidiger Bayer Leverkusen. Doch wer ersetzt den Engländer am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky)? Trainer Vincent Kompany hat drei Alternativen.

Thomas Müller (35): Der Routinier wurde im Klassiker in Dortmund (1:1) für den verletzten Kane eingewechselt. Doch es zeigte sich wieder einmal, dass der Platz im Sturmzentrum nicht die Lieblingsposition des Weltmeisters von 2014 ist. Zudem vergab er in der zweiten Halbzeit eine Großchance. In zwölf Ligaspielen hat Müller in dieser Saison erst einmal getroffen. „Wir spielen sehr variabel. Vorne verstehen wir uns alle gut und wir wissen alle, was der andere macht”, sagte Müller, der dennoch die erste Option für Kompany sein könnte.

Auch Gnabry könnte in vorderster Front starten

Serge Gnabry (29): Der Nationalspieler hat in der Vergangenheit schon bewiesen, dass er die Rolle ganz vorne gut ausfüllen kann. In dieser Saison hat Gnabry zudem zu alter Stärke zurückgefunden. In neun Ligaspielen kommt er immerhin auf vier Torbeteiligungen und schaffte die Rückkehr in die DFB-Auswahl. Allerdings verpasste er die Begegnung am Samstag in Dortmund aufgrund “leichter Kniebeschwerden”. Ob Gnabry rechtzeitig fit für das Pokalspiel wird, ist offen.

Mathys Tel (19): Der französische U21-Nationalspieler stand in Dortmund erstmals in dieser Saison in der Startelf. Tel kam allerdings über die linke Außenbahn und setzte keine nennenswerten Akzente. Von seinen Voraussetzungen wäre er der logische Kane-Ersatz. Doch Kompany vertraut dem Youngster noch nicht bedingungslos. Zuletzt schloss der deutsche Rekordmeister auch eine Leihe des Franzosen in der Winterpause nicht aus. (sid)