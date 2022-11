Als Pavard-Ersatz: Bayern kämpft um diesen Brasilianer

Benjamin Pavard hat sich vor einigen Tagen erneut deutlich in Sachen Zukunft geäußert. Die Zeichen in München stehen mit Blick auf den Sommer klar auf Abschied. Der Verein will dem Franzosen offenbar keine Steine in den Weg legen und hat auch schon einen potenziellen Nachfolger im Visier.

So soll der FC Bayern ein Auge auf Malo Gusto von Olympique Lyon geworfen haben. Das berichtet das Portal „fussballtransfers.com“. Der brasilianische Rechtsverteidiger ist jedoch noch bis 2024 an seinen Ausbildungsklub gebunden, der deutsche Rekordmeister müsste dementsprechend etwas tiefer für den erst 19-Jährigen in die Tasche greifen.

Bayern hat namhafte Konkurrenz

Dass Gusto weit oben auf Bayerns Liste stehen soll, kommt nicht von ungefähr. Schon in seinem jungen Alter ist er Stammspieler beim Tabellenachten der Ligue 1, sammelte eine Vorlage und besticht vor allem durch seinen Offensivdrang.

Auch deshalb ist Bayern nicht alleine im Werben um Gusto, sondern reiht sich in eine Liste namhafter weiterer Interessenten ein. Sowohl Juventus Turin als auch Manchester United und die beiden spanischen Topklubs Real Madrid und FC Barcelona wurden bereits in Verbindung mit dem U21-Nationalspieler gebracht.

2024 läuft Pavards Vertrag in München aus, eine Verlängerung scheint zunehmend unwahrscheinlich. Der Franzose hatte sich zuletzt mit überraschend offenherzigen Interviewaussagen selbst ins Schaufenster gestellt. „Ich bin nicht dagegen, ein neues Projekt zu entdecken. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit. Warum nicht ein neues Land, eine neue Kultur entdecken?“, sagte der Abwehrspieler.