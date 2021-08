Knie-Verletzung: Kimmich wurde bereits operiert und fällt lange aus

Die große Sorge um Joshua Kimmich trübte bei Bayern München die Freude über den 3:2-Erfolg bei Borussia Dortmund. Das Hoffen und Bangen angesichts der womöglich schweren Verletzung des Antreibers ging bis Sonntagmittag weiter. Dann gab’s die Diagnose.

Kimmich wurde nach seinem Foul an Erling Haaland mit großen Schmerzen im rechten Knie noch in der ersten Halbzeit unter Tränen vom Platz geführt, am Sonntag stand die Untersuchung in München an.

FC Bayern München: Diagnose da! So schlimm hat es Joshua Kimmich erwischt

Kimmich hat eine nicht näher definierte Verletzung am rechten Außenmeniskus zugezogen und wurde bereits erfolgreich operiert. Das teilte der FC Bayern am Sonntagabend mit. Weiter geht der Verein davon aus, dass der 25-Jährige im Januar wieder zur Verfügung steht.

„Wir sind froh, dass Joshua uns voraussichtlich in einigen Wochen wieder zur Verfügung stehen wird. Wir werden ihn bei seiner Reha bestmöglich unterstützen“, sagte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic.