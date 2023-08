Klub fordert 70 Millionen Euro Ablöse: Klopp kämpft um diesen Bundesliga-Star

Zwei Bundesligaprofis hat sich der FC Liverpool in diesem Sommer bereits geangelt. Nun könnte ein dritter folgen. Kult-Trainer Jürgen Klopp zeigt Interesse an einer Verpflichtung von Abwehrspezialist Piero Hincapié von Bayer Leverkusen.

Mit vier Punkten aus zwei Spielen ist der FC Liverpool zufriedenstellend in die Premier League gestartet. Dennoch scheinen die „Reds“ nach einer defensiven Verstärkung zu suchen. Laut dem Radiosender „TalkSport“ soll das Team von Jürgen Klopp ein Auge auf Piero Hincapié geworfen haben.

Klopp hat Abwehrsorgen – und Hincapié im Visier

Grund dafür ist die problematische Kadersituation bei Liverpool. In der Verteidigung stehen neben dem gesetzten Virgil van Djik nur Ibrahima Konaté und Joel Matip, der in sein letztes Vertragsjahr geht, zur Verfügung. Joe Gomez spielte in der abgelaufenen Saison nach seiner Muskelverletzung nur noch eine untergeordnete Rolle. Hincapié wäre somit eine wertvolle Ergänzung und langfristige Lösung.

Wird offenbar vom FC Liverpool umworben: Leverkusens Verteidiger Piero Hincapié

Der 21-Jährige ist mit seinem jungen Alter schon 27-facher Nationalspieler für Ecuador und stand bei der WM in Katar bei jedem Spiel für sein Team auf dem Platz. Er gilt daher als riesiges Talent. Knackpunkt könnte allerdings die Vertragssituation bei seinem Noch-Klub sein. Der Innenverteidiger hat einen geschätzten Marktwert von 35 Millionen Euro auf – Tendenz steigend. Außerdem ist er noch bis 2027 an die Werkself gebunden.

Auch Jonathan Tah vor Wechsel nach England?

Weil Bayer in diesem Sommer selbst ordentlich auf dem Transfermarkt zugeschlagen hat und Titelgewinne anvisiert, ist es sicher, dass die Werkself einen ihrer Top-Spieler bestimmt nicht günstig ziehen lassen. Laut „Bild“ wären die Leverkusener bei Hincapié erst ab einem unmoralischen Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro gesprächsbereit.

Im Sommer gab es bereits vermehrt Gerüchte um Leverkusener Verteidiger. Vor allem Ex-HSV-Profi Jonathan Tah wurde immer wieder mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht. Doch bisher wurden alle Defensivspieler gehalten.

Szoboszlai und Endo wechselten nach Liverpool

In diesem Transferfenster verpflichtete der 19-malige englische Meister mit Dominik Szoboszlai (RB Leipzig) und Wataru Endo (VfB Stuttgart) bereits zwei Spieler aus der Bundesliga. Einzig Weltmeister Alexis Mac Allister kam von Ligakonkurrenten Brighton.

Ob mit Hincapié ein weiterer Bundesligaspieler zum FC Liverpool wechseln wird, ist offen. Eine Verpflichtung des Ecuadorianers könnte für die „Reds“ aber ein teures Vergnügen werden. (ps)