Jürgen Klopp kann sich freuen – ein Liverpooler Star kehrt als Sieger vom Afrika Cup zurück.

Mohamed Salah oder Sadio Mané? Jürgen Klopp kann und will sich nicht entscheiden. Der Trainer des FC Liverpool befindet sich vor dem Finale des Afrika Cups in einem inneren Zwiespalt. „Es wird aufregend. Es wird nicht so einfach für mich“, sagte der 54-Jährige mit einem breiten Grinsen: „Denn einer von ihnen wird nach dem Spiel sehr glücklich sein, der andere sehr viel weniger.“

Mane greift mit dem Senegal am Sonntag (20 Uhr/DAZN) nach dem Premierentitel, auf der anderen Seite könnten Salahs Ägypter den Pokal bereits zum achten Mal gewinnen. Ein gemeinsames Public Viewing mit der Mannschaft in Liverpool sei bislang „nicht geplant“. Doch man werde das Endspiel ebenso wie das bisherige Turnier „genau verfolgen“, betonte Klopp.

Liverpool-Stars: Sadio Mané und Mohamed Salah im Finale des Afrika-Cups

„Seine Jungs“ hätten ein „großartiges Turnier gespielt. Es ist jetzt schon ein großer Erfolg für beide. Nun haben sie die Chance, etwas ganz Großes zu erreichen“, führte der ehemalige Dortmund-Coach aus.

Salahs Ägypter zogen am Donnerstag durch ein 3:1 im Elfmeterschießen gegen Gastgeber Kamerun ins Finale ein, der Senegal löste sein Ticket bereits tags zuvor mit einem 3:1 in regulärer Spielzeit gegen Burkina Faso.

„Wir wussten, dass es nicht einfach sein würde, zweimal in Folge ins Finale zu kommen, aber das Wichtigste für uns ist jetzt, dass wir es bis zum Ende durchziehen und gewinnen, egal gegen wen wir antreten“, sagte Mané.

Rücksicht auf seinen Freund Salah wird er dabei sicher nicht nehmen. Denn schließlich hat Klopp dem Sieger des Liverpool-Duells sogar ein paar Tage Sonderurlaub in Aussicht gestellt. (sid/fe)