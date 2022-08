Klopp rügt Barcelona und lobt den Bundeskanzler

Jürgen Klopp hat das „You’ll never walk alone“-Zitat von Bundeskanzler Olaf Scholz gelobt. „Das Gefühl, das sich entwickelt, wenn man das sagt, ist viel zu gut, als dass wir es nur für Liverpool behalten sollten“, sagte der Coach des FC Liverpool dem „Kicker“ (Montag).

Regierungschef Scholz hatte den Titel des Lieds von „Gerry and the Pacemakers“, das in Liverpool zum Kulturgut gehört, im Zusammenhang mit einer drohenden Energiekrise in Deutschland benutzt.

Jürgen Klopp lobt „You’ll never walk alone“-Zitat von Kanzler Scholz

Er verstehe, „warum Olaf Scholz es gesagt hat“, sagte der 55-Jährige: „Es ist eine sehr schwierige Zeit. Er hätte auch sagen können, wir werden euch nicht im Stich lassen, wenn es hart auf hart kommt, im Idealfall schon vorher. Deshalb hat es schon gepasst.“

Weniger Verständnis hat Klopp dagegen für das finanzielle Gebaren des FC Barcelona, der trotz knapper Kassen immer wieder Millionensummen für neue Spieler ausgibt. Er sei zwar kein Finanzexperte, sagte der Liverpool-Coach, aber: „Wenn man mir sagt, ich habe kein Geld, dann gebe ich nichts mehr aus. Meine Kreditkarte ist auch schon zweimal zerschnitten worden, das ist zum Glück schon ein paar Jahre her.“

Das könnte Sie auch interessieren: Standing Ovations für Musiala – nur Mané ist bei den Bayern im Pech

Als Gegenentwurf zu den Katalanen sieht Klopp den deutschen Rekordmeister Bayern München: „Es ist nicht in allen Ligen so, dass es gibt, was vereinbart wurde. Bayern ist Weltklasse und grundsolide, deshalb sind sie auch einer der erfolgreichsten Vereine der Welt.“ (dpa/fs)