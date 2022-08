Standing Ovations für Musiala – nur Mané ist bei den Bayern im Pech

Der schon jetzt meisterlich aufspielende Bayern-Express auch vor dem VfL Wolfsburg keinen Halt gemacht. Der 6:1-Gala in Frankfurt ließen die Münchener am Sonntag einen ungefährdeten 2:0-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg folgen – dank der Tore von Jamal Musiala (33.) und Thomas Müller (43.).

Die erste Chance des Spiels hatte noch dem Gast aus Wolfsburg gehört, als Alphonso Davies das Leder nach einem Kopfball von Kevin Wimmer an den Außenpfosten des eigenen Gehäuses gelenkt hatte. Dann aber taten die Bayern das, was für gewöhnlich tun: Dominanz an den Tag legen.

Bayern München gewinnt 2:0 gegen Wolfsburg

Nachdem Benjamin Pavard nach einer Ecke per Kopf nur die Latte getroffen hatte (13.), ertönte nach 19 Minuten erstmals die Tormusik in der Allianz Arena – doch sie tat es etwas zu voreilig, denn der vermeintliche Torschütze Sadio Mané hatte bei Müllers Querpass im Abseits gestanden.

Das Münchner Führungstor war eine Viertelstunde später dann dem vorbehalten, der schon an Spieltag eins doppelt getroffen hatte. Der Rechtsschuss von Musiala, der später bei seiner Auswechslung Standing Ovations von den Fans erhalten sollte, ließ Koen Casteels keine Chance – und Julian Nagelsmann erstmals am Nachmittag die Faust ballen.

Mané bei zwei Bayern-Treffern im Abseits

Noch vor der Halbzeit konnte der Coach dies ein zweites Mal tun, als Müller seinen Fuß in einen Schuss von Joshua Kimmich hielt und Casteels, bereits auf dem Weg in die andere Ecke, so auf dem falschen Fuß erwischte. Auch in Durchgang zwei sollte es nicht sein mit einem Kimmich-Treffer, seinen nächsten Abschluss aus der Distanz konnte Casteels zur Ecke klären (50.).

Das könnte Sie auch interessieren: Hertha-Profi mit sofortiger Wirkung suspendiert

Der eingewechselte Leroy Sané (57.), Marcel Sabitzer (64.) und vor allem Mané hatten die nächsten Gelegenheiten, um zu erhöhen, vergaben aber allesamt. Weil auch ein weiterer Máne-Treffer wegen Abseits aberkannt wurde (72.) und weil Luca Waldschmidt mit der besten VfL-Chance kurz vor Schluss an Manuel Neuer scheiterte (88.), blieb es am Ende beim 2:0, durch das sich die Bayern wieder an Borussia Dortmund vorbei an die Tabellenspitze schoben.