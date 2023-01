Choupo-Moting stellt klare Bedingungen für Bayern-Verbleib

2020 kam der ehemalige HSV-Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting von Paris Saint-Germain zum FC Bayern München. Zunächst galt er als Backup für Top-Torjäger Robert Lewandowski, doch seit dessen Abgang im vergangenen Sommer zum FC Barcelona haben sich die Anforderungen an Choupo-Moting verändert – und damit auch seine Bedingungen für einen Verbleib.

Wie die „Bild“ berichtet, habe Choupo-Moting klare Vorstellungen, was eine mögliche Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrages angeht. Der 34-Jährige fordere demnach nicht nur eine deutliche Gehaltsaufstockung (derzeit erhält er etwa 3,5 Millionen im Jahr), sondern auch eine langfristige Perspektive beim deutschen Rekordmeister.

Wird Choupo-Moting zur Bayern-Ausnahme?

Mindestens beim Gehalt scheinen die Münchner verhandlungsbereit zu sein – aber werden sie für den gebürtigen Hamburger auch von ihrer üblichen Transferstrategie, Spielern über 30 nur eine kurze Vertragslaufzeit anzubieten, abweichen?

Trainer Julian Nagelsmann hofft in jedem Fall auf einen Verbleib des Deutsch-Kameruners. „Wenn man einen Stürmer hat, der so viele Tore schießt, wie er es zuletzt gemacht hat, dann ist es auch sinnvoll, ihn im Verein zu behalten“, erklärte der 35-Jährige zum Ende des Winter-Trainingslagers in Katar.

Allein in dieser Saison schoss Choupo-Moting elf Tore und legte drei weitere Treffer auf. Insgesamt kommt der Stürmer in 74 Spielen für die Münchner auf 29 Tore und neun Vorlagen.