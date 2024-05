Kieler Aufstiegs-Held: Ex-HSV-Profi Holtby nimmt „Harry Kane in Manndeckung“

Platzsturm, Autokorsos und eine völlig losgelöste Mannschaft im Aufstiegsrausch – nach Holstein Kiels historischem Schritt in die deutsche Eliteliga verwandelte sich die Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein in eine wilde Partyzone. Mo1n Bundesliga – in der 62. Saison wird erstmals auch das nördlichste Bundesland im Fußball-Oberhaus vertreten sein.

„Die ganze Stadt ist außer sich“, sagte Trainer Marcel Rapp, kurz bevor er von seinen Aufstiegshelden bei der Pressekonferenz eine ausgiebige Bierdusche erhielt: „Das sind unbeschreibliche Gefühle.“

Ex-HSV-Profi Lewis Holtby, der erfahrene Anführer, freute sich mit einem Kaltgetränk in der Hand schon auf Duelle mit den Branchenriesen. „Es ist einfach extrem geil. Ich glaube, wir sind der Angstgegner von Bayern“, sagte der 33-Jährige flachsend: „Harry Kane nehme ich in Manndeckung.“

Philipp Sander und Fiete Arp feiern mit Holstein-Flagge

Kiel, das sich zuletzt immer mehr von einer Handball-Hochburg auch zu einer fußballverrückten Stadt entwickelt hat, war kurz zuvor mit einem 1:1 (1:0) im Spitzenspiel gegen Fortuna Düsseldorf den entscheidenden Schritt gegangen. Bei Holstein gab es danach kein Halten mehr.

Er werde drei Tage lang nicht schlafen, sagte Feierbiest Timo Becker bei Sky, der tief in der Nacht noch mit Kapitän Philipp Sander und Ex-HSV-Juwel Fiete Arp die Holstein-Flagge schwenkte: „Ich werde das Stadion auseinander nehmen, dann kriegen wir vielleicht ein neues nächstes Jahr.“

Arp hätte nie Aufstieg nie erwartet

Arp sagte bei Sport1: „Ich habe mir wirklich viel erhofft, als ich hierhergekommen bin, aber das gehörte nicht dazu. Über das ganze Jahr diese Zuversicht zu haben und jetzt – es ist viel zu viel. Es ist auf jeden Fall einfach geistesgestört krank. Was anderes kann ich dazu nicht sagen.“

Das altehrwürdige, aber in die Jahre gekommene Holstein-Stadion ist ein zentraler Punkt, an dem der Neuling für seine Bundesliga-Zukunft arbeiten muss. Für die kommende Saison hat der Klub die Lizenz unter Auflagen erhalten, eine modernere Spielstätte ist in Planung.

Auf Unterstützung auch aus der Politik können die „Störche“ setzen. Ministerpräsident Daniel Günther, der sich immer wieder im Holstein-Trikot zeigt, gratulierte prompt per Instagram zum Aufstieg. Der CDU-Politiker fiebere „schon jetzt den Duellen mit Deutschlands Fußball-Größen in der kommenden Spielzeit entgegen“.

Holstein Kiel: Sander wechselt zu Borussia Mönchengladbach

Und die soll möglichst nicht nur zu einer Stippvisite in der Eliteliga werden. Dafür wird bei der Kaderzusammenstellung viel passen müssen. „Es wird so sein, dass wir über das Kollektiv kommen müssen“, sagte Geschäftsführer Carsten Wehlmann, der den Abgang von Kapitän Sander in Richtung Mönchengladbach verkraften muss. Auch noch nicht geklärt ist die Zukunft von Toptalent Tom Rothe, dessen Leihe von Borussia Dortmund ausläuft.

Das könnte Sie auch interessieren: Wieder die Wade! Neue Sorgen um HSV-Kapitän Schonlau

Doch das sind Themen für die kommenden Wochen und Monate. Zunächst einmal wird der Jubelrausch in Kiel anhalten. Die offizielle Aufstiegsfeier steigt am Pfingstmontag (20. Mai). (aw/sid)