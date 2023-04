Keine Rückkehr mehr zum FC Bayern? Sabitzer hat klare Vorstellungen

Beim FC Bayern lief es für Marcel Sabitzer nicht so wie erhofft. Jetzt aber blüht der 29-Jährige bei Manchester United auf. Bis Sommer ist er noch an den englischen Rekordmeister ausgeliehen – und will dort scheinbar noch länger bleiben.

„Im Sommer wird die Situation bewertet. Aber ich kann für mich sagen: Ich habe meinen Platz hier gefunden. Ich kenne die Premier League nun und kann sagen: Es gibt nichts Besseres, Intensiveres und Härteres. Jedes Spiel ist ein Fight, alles geht schneller. Das ist die beste Liga der Welt. Wenn du einmal hier gespielt hast, weißt du: Es ist hier unvergleichlich,“ sagte Sabitzer der „Sport Bild“.

Sabitzer bleibt zunächst nur bis Sommer bei United

Für den Österreicher läuft es sportlich und persönlich richtig gut. In sechs von acht Spielen stand er in der Startelf der „Red Devils“. Seine Leihe bei United läuft noch bis Sommer – ohne Kaufoption. „Natürlich sind meine Gedanken in Bezug auf United – speziell mit Blick darauf, wie es läuft, welches Vertrauen ich von Erik ten Hag bekomme – sehr positiv“, meinte Sabitzer. Am Deadline-Day im Januar wechselte Sabitzer quasi in letzter Sekunde nach Manchester.

Sabitzer kam 2021 aus Leipzig zum FCB. Bei den Leipzigern war der Österreicher Kapitän und Stammspieler – in München kam er jedoch nie wirklich an dem Duo Kimmich/Goretzka vorbei. In zwei Jahren brachte Sabitzer es auf 54 Einsätze. Da der FC Bayern mit Konrad Lahmer den nächsten zentralen Mittelfeldspieler verpflichtet hat, wächst die Konkurrenz für Sabitzer in München weiter an. Daher ist ein Verbleib in England durchaus vorstellbar.