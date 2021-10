Der FSV Mainz 05 hat den Vertrag mit Sportvorstand Christian Heidel über den Sommer 2022 hinaus verlängert. Ungewöhnlich ist dabei nur: Die Laufzeit des Vertrages ist gar nicht klar definiert.

Als Heidel im Dezember 2020 während einer chaotischen Phase des Klubs nach Mainz kam, hatte er selbst auf einen Vertrag mit nur eineinhalb Jahren Laufzeit bestanden – er wollte sichergehen, dass auch im Vorstand alle dieselben Ziele verfolgten. Nachdem die Mainzer dann im Sommer den Klassenerhalt schafften, sollen nach „kicker“-Informationen direkt Gespräche stattgefunden haben. Der Verbleib Heidels war aber wohl für beide Seiten nur noch Formsache, heißt es.

Christian Heidel: Mainz 05 lobt Sportvorstand

„Gemeinsam mit Martin Schmidt und Bo Svensson haben wir uns in der vergangenen Saison aus einer fast schon ausweglosen sportlichen Lage befreit und damit den ersten Teil unserer Mission erfüllt“, verkündet Heidel in einer Pressemitteilung. „Diesen Weg will ich fortsetzen und den Verein weiter stabilisieren und entwickeln. Wir sind noch nicht fertig mit unserem Projekt. Mir geht es darum, jetzt nicht locker zu lassen, die positive Entwicklung weiter anzuschieben.“

In seinem neuen Kontrakt besteht keine festgelegte Laufzeit – bei Bedarf soll das Arbeitsverhältnis unkompliziert beendet werden können. Vieles spricht dafür, dass Heidel aufhört, sobald er Mainz 05 langfristig gut aufgestellt sieht.

Eine Begründung für diese ungewöhnliche Vereinbarung ließ der Verein kurz darauf folgen: „Christian Heidel verkörpert so etwas wie das Ur-Gen von Mainz 05“, so Aufsichtsratsvorsitzender Volker Baas in einer Presseerklärung. „Für eine solche Persönlichkeit gelten andere als die in der Branche üblichen Gesetzmäßigkeiten“.

Mainz 05 für Sportvorstand Heidel eine „Herzensangelegenheit“

Auch der Vertrag des Sportdirektors Martin Schmidt wird im Sommer 2022 auslaufen. Da nun feststeht, wie die Zukunft des Sportvorstands aussieht, wird es wohl auch dort in Kürze zu Vertragsgesprächen kommen.

„Mainz 05 bleibt immer eine Herzensangelegenheit für mich“, schwärmt Heidel. „Zwischen dem Verein und mir besteht nach diesen vielen gemeinsamen Jahren kein normales Arbeitsverhältnis. Die Grundlage meiner Tätigkeit ist, dass wir uns in den Gremien einig sind über die gemeinsame Richtung unserer Arbeit und die Zukunft von Mainz 05. Dieses gemeinsame Verständnis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit spüre ich.“