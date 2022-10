„Keine einfache Woche“: Darum war BVB-Coach Terzic nach dem Topspiel den Tränen nahe

Nach dem Last-Minute-Ausgleich im Topspiel gegen die Bayern (2:2) war die Stimmung im Signal-Iduna-Park grenzenlos. Edin Terzic jedoch konnte die Freude der Fans nicht ganz teilen und war den Tränen nahe – aus einem tragischen Grund.

„Ich habe mich natürlich gefreut. Das hat man bei dem Tor zum 2:2 gemerkt. Aber es war keine einfache Woche für mich. Ich möchte nicht darüber reden“, sagte BVB-Coach Terzic am Sky-Mikrofon.

Borussia Dortmund: Todesfall bei Familie von Trainer Terzic

Eine Traueranzeige im „Iserlohner Kreisanzeiger“ deckte den tragischen Grund für Terzics emotionales Verhalten auf. Sein Vater Ibrisim Terzic verstab am 2. Oktober im Alter von 72 Jahren.

Auch auf der Pressekonferenz war ihm der Vorfall anzumerken: „Es war privat eine sehr schwere Woche. Es waren so viele Emotionen in diesem Stadion heute Abend. Dieses Stadion verdient solche Abende mit so vielen Emotionen. Wir haben es während Corona echt vermisst. Heute haben wir großen Teamgeist gezeigt und haben es uns so verdient, die Fans so zum Feiern zu bringen.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Das ist glatt Rot!“ Kopftritt von Bellingham sorgt für Aufregung beim FC Bayern

Irgendwann wird sich Terzic wohl richtig über dieses denkwürdige Spiel freuen können. Nun wird er aber wohl erst einmal die Ruhe genießen, um den tragischen Todesfall besser verarbeiten zu können.