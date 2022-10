Wahnsinn in der Nachspielzeit: Modeste klaut Bayern den Sieg beim BVB

Lange sah es nach einem gewöhnlichen Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München aus nach dem Motto: Dortmund hält gut mit, schafft es aber am Ende nicht, den Bayern weh zutun, die mal wieder gewinnen. Doch dann kam die Nachspielzeit, der zuletzt glücklose Anthony Modeste erzielte das 2:2 (0:1) und sorgte für Jubelstürme im Signal Iduna Park.

Anthony Modeste hatte von Anfang an keinen leichten Stand beim BVB: Er wollte einfach nicht so richtig ins System passen und wirkte mehr und mehr wie ein Fremdkörper im Dortmunder Spiel.

Modeste im Topspiel gegen Bayern nur auf der Bank

Weil Supertalent Youssoufa Moukoko zuletzt bei seinen Einsätzen besser performte, musste Modeste das Spitzenspiel anfangs von der Bank aus beobachten und mit ansehen, wie Borussia Dortmund vorne die Durchschlagskraft fehlte und hinten teils zu passiv war.

Das nutzten zwei Ex-Schalker aus. Leon Goretzka in der 33. Minute und Leroy Sané in der 54. Minute trafen beide mit platzierten Distanzschüssen und brachten die Bayern damit komfortabel mit 2:0 in Führung.

Dem BVB fehlten in dieser Phase die Ideen – und Terzic brachte Modeste. Der wiederum wurde in der 74. Minute wunderbar freigespielt und hatte das Auge für Moukoko, der aus zehn Metern einschoss. Der Anschlusstreffer für den BVB und der Startschuss für eine wilde Schlussphase.

Denn in der 83. Minute hatten die BVB Fans den Torschrei schon auf den Lippen, doch Modeste traf aus wenigen Metern den Ball nicht richtig und vergab die Riesenchance auf den Ausgleich.

Last-Minute-Ausgleich von Dortmund sorgt für Ekstase

Dann aber kam die 95. Minute. Die Dortmunder warfen alles nach vorne, während sich die Bayern nicht richtig befreien konnten. Und nach einer Flanke von Nico Schlotterbeck stand Modeste goldrichtig und köpfte den Ball zum umjubelten Ausgleich ins Tor.

Das könnte Sie auch interessieren: Ein Rekord zum Start: Xabi Alonso feiert beim Debüt Kantersieg gegen Schalke

„Ich hätte zwei Tore schießen können“, wusste auch der Franzose. „Aber am Ende habe ich das 2:2 gemacht, das war das Wichtigste. Ich hatte mich unter der Woche beschwert, weil es nicht so viele Flanken gibt. Deshalb war ich etwas überrascht. Aber ich darf nicht überrascht sein“, erklärte Modeste. Auch die Mitspieler freuten sich mit dem Ex-Kölner. „Für Tony war es nicht ganz einfach, wurde zwei Spiele nicht von Anfang an gebracht. Für ihn freut es mich ganz besonders“, sagte BVB-Abwehrspieler und Ex-Bayern-Star Niklas Süle. (dhe)