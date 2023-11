„Keine Antwort“: Köln-Trainer Baumgart ist ratlos – Boss äußert sich

Selbst der so schlagfertige Steffen Baumgart war diesmal ratlos. „Es gibt keine Antwort darauf, die zufriedenstellend wäre“, sagte der Trainer des 1. FC Köln, als er vergebens nach Gründen für diese merkwürdig passiven ersten 45 Minuten seines Teams suchte. Aber, immerhin: „In der zweiten Halbzeit haben wir den Abstiegskampf viel besser angenommen.“

Abstiegskampf – ein Wort, das man in Köln seit dem Amtsantritt von Baumgart nur selten gehört hat – das in dieser Saison aber die Realität des FC ausdrückt. Dies wurde beim düsteren 1:1 (0:1) beim VfL Bochum am Samstagabend einmal mehr deutlich. Nach elf Spieltagen ist Köln mit nun sechs Punkten noch immer Letzter – und das hat nach einem Drittel der Saison schon eine gewisse Aussagekraft.

1. FC Köln: Davie Selke beendet Torlos-Serie

Woraus also sollen die Kölner Hoffnung ziehen? Da gibt es Torhüter Marvin Schwäbe, der den FC gegen Bochum mehrfach rettete und sich dafür sogar von VfL-Trainer Thomas Letsch das Prädikat „sehr gut“ abholte – doch davon abgesehen waren die Lichtblicke an diesem für Kölner besonders wichtigen Spieltag zum Karnevalsauftakt am Elften im Elften sehr selten.

Der sonst unauffällige Davie Selke (54.) glich immerhin die Bochumer Führung durch Lukas Daschner (25.) aus und beendete nach 481 torlosen Minuten seine Durststrecke. Hoffnungsträger für den weiteren Verlauf der Saison drängten sich aber nicht auf. In der nun anstehenden Länderspielpause will der FC „Kraft sammeln“, sagte Selke für die nächsten „anspruchsvollen Wochen“, zu deren Auftakt es am 24. November (20.30 Uhr/DAZN) ausgerechnet gegen Rekordmeister Bayern München geht. Es sei gut, nun etwas Ruhe zu haben und „durchzupusten“.

Gegen die Bayern hat Köln nichts zu verlieren, die wirklich wichtigen Spiele und Wochen stehen im Anschluss an. Bis Jahresende geht es zu Darmstadt 98, zum SC Freiburg und zu Union Berlin, dazu kommt das Heimspiel gegen den FSV Mainz 05.

Baumgart schließt Rücktritt aus – Keller wird deutlich

Mit jedem Spiel ohne Sieg – den einzigen in der Bundesliga gab es im Derby gegen Borussia Mönchengladbach – wächst allerdings auch der Druck auf den FC. Daher war Baumgart bemüht, das Unentschieden in Bochum nicht zu negativ zu werten. „Für uns ist das ein Teilerfolg, dass wir einen Punkt mitgenommen haben“, sagte er: „Ob verdient oder nicht – das zählt nicht mehr.“

Das könnte Sie auch interessieren: Polizei nimmt Verdächtigte fest: Entführten sie den Vater von Liverpool-Star Díaz?

Einen Rücktritt als FC-Trainer schloss Baumgart dennoch entschieden aus. „Ich bin nicht mal in der Nähe eines Zurücktretens oder Aufgebens“, sagte er bei Sport1 im Anschluss an das Spiel.

So sah es auch Sportchef Christian Keller, der klarstellte: „Wenn ich von etwas überzeugt bin, ändere ich es nicht. Und wir sind sehr überzeugt von Steffen Baumgart und seinem Trainerteam“. Dennoch wurde er deutlich: „Es war ein schwacher Auftritt gegen einen Gegner, der es einem nicht leicht macht.“ Und stellte klar: „Das soll aber nicht die Ausrede sein, sondern wir müssen es besser machen. Es war ein sehr glücklicher Punkt. Bochum war für mich die klar bessere Mannschaft.“ (aw/sid/dpa)