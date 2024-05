Kein Bekenntnis vom Boss: Bundesliga-Trainer vor überraschendem Rauswurf?

Sportvorstand Markus Krösche hat nach dem Saisonfinale von Eintracht Frankfurt ein klares Bekenntnis zu Trainer Dino Toppmöller vermieden. „Wir sind heute Sechster geworden und haben zwei wichtige Spieler verabschiedet, die eine Ära geprägt haben. Es ist heute nicht der richtige Moment“, sagte er nach dem 2:2 (0:1) gegen RB Leipzig auf die Frage, ob Toppmöller Trainer bleiben werde.

Für Toppmöller sei es in seinem ersten Jahr als Cheftrainer „ein schwieriger Job gewesen dieses Jahr und natürlich auch ein Lernprozess“, sagte Krösche und kündigte an: „In den nächsten Tagen geht es darum, zu gucken, was wir besser machen können.“

Das könnte Sie auch interessieren: Video-Würfel sinkt zu Boden: Bundesliga-Spiel unterbrochen!

Mit dem Remis gegen RB sicherte die Eintracht in einer turbulenten Saison Rang sechs und damit mindestens die Teilnahme an der Europa League. Noch Anfang April hatte Krösche seinem Trainer öffentlich eine Jobgarantie über den Sommer hinaus ausgesprochen. (sid/mp)