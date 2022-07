„Kapitel nicht vorbei”: Barça-Präsident will Messi (35) zurück

Klub-Präsident Joan Laporta hofft immer noch auf eine Rückkehr von Superstar Lionel Messi zum FC Barcelona in der Zukunft.

„Ich glaube nicht, dass das Kapitel von Messi bei Barcelona vorbei ist. Und ich glaube, dass es unsere Verantwortung ist, dass dieses Kapitel immer noch offen ist, dass es nicht geschlossen ist“, sagte Laporta beim US-Sender ESPN. Damit könnte es ein schöneres Ende von Messi bei Barça geben als das bisherige.

FC Barcelona träumt von Messi-Heimkehr

Messi hatte Barcelona nach mehr als 20 Jahren im August 2021 verlassen und war zu Paris Saint-Germain gewechselt, weil sich die Katalanen eine Verlängerung seines Vertrags nicht leisten konnten. „Für Barça ist er wahrscheinlich der beste Spieler der Geschichte, der effizienteste, nur vergleichbar mit Johan Cruyff“, sagte Laporta. „Aber es musste eines Tages passieren. Wir mussten eine Entscheidung treffen.“

Der 35 Jahre alte Messi steht noch bis Ende Juni 2023 bei PSG unter Vertrag. Einem Bericht der spanischen Sportzeitung „Marca“ zufolge wollen die Pariser möglichst noch ein weiteres Jahr mit dem Argentinier verlängern.

Für die Katalanen stand Messi in knapp 800 Spielen auf dem Platz, in denen der Argentinier 670 Tore und 302 Vorlagen erzielen konnte. Zudem konnte er mit dem FC Barcelona viermal die Champions League gewinnen. Nach seinem Wechsel in die französische Hauptstadt konnte der 35-Jährige in der abgelaufenen Saison sechs Tore und 15 Vorlagen in der Ligue A erzielen. (dpa/pw)