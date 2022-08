Kantersieg mit Mané-Doppelpack: Die Super-Bayern zermalmen die Liga

Wer sich mit den Bayern anlegt, ist selbst schuld. Mitte Februar hatte der VfL Bochum den Rekordmeister mächtig geärgert, als er ihn beim 4:2-Sieg blamierte. Doch die Rache der Münchner hatte es in sich: Diesmal siegten die Bayern mit 7:0 (4:0) in Bochum und untermauerten ihre überragende Form.

Wenn die Liga nicht aufpasst, wird der Meister zügig davonziehen, diese Erkenntnis bleibt. Mit der weißen Weste von neun Zählern und 15:1 Treffern sind die Bayern nach drei Partien natürlich wieder das Maß aller Dinge.

Holland-Star De Ligt erzielt sein erstes Bundesliga-Tor

Nach dem 6:1 zum Auftakt in Frankfurt setzte es auch beim zweiten Saison-Auftritt in der Fremde einen Kantersieg. Leroy Sané (4.), Mathijs de Ligt, mit seinem Premierentreffer in der Bundesliga (25.), und Kingsley Coman (33.) zeigten dem überforderten VfL dabei früh die Grenzen auf.

Der große Zwischenspurt von Sadio Mané stand da noch aus. Erst traf der Senegalese vor der Pause (42.), dann erhöhte er per Handelfmeter (60.). Spätestens da war jedem VfL-Fan unter den 26.000 Besuchern klar, dass es ein heftiger Nachmittag werden würde. Den rundeten Christian Gamboa (69.) per Eigentor und der eingewechselte Serge Gnabry (77.) ab.

Nun kommt Gladbach zum Topspiel zu den Bayern

Bayern zermalmt die Liga, spielt derzeit in seiner eigenen Gewichtsklasse. Immerhin, am Horizont erscheint ein Hoffnungsschimmer: Kommenden Samstag kommt der ebenfalls stark gestartete Tabellenzweite Gladbach zum Topspiel nach München.