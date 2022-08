Aus 70 Metern! Duisburg-Torhüter trifft spektakulär

Mit einem Torwart-Tor aus der eigenen Hälfte hat Vincent Müller vom Drittligisten MSV Duisburg spektakulär beim 3:0 (1:0) beim SV Meppen getroffen.

Der 21-Jährige führte ca. 70 Meter vor dem gegenrischen Tor einen Freistoß aus, der Ball prallte nach weitem Flug einmal zwischen den Meppener Verteidigern auf und sprang dann über den weit vor seinem Tor stehenden Torwart Jonas Kersken hinweg ins Tor. Es war das zwischenzeitlich 2:0 in der 65. Minute. Unfassbar!

Vor der Halbzeitpause hatte Jonas Fedl die Gäste per Eigentor (35.) in Führung gebracht. In der 68. Minute verwandelte Moritz Stoppelkamp einen Foulelfmeter zum Endstand. In der Tabelle stehen die Duisburger damit nach fünf Spielen auf Platz 5 der 3. Liga. Auf den Aufstiegsplätzen befinden sich derzeit 1860 München und der Regionalliga-Aufsteiger SV 07 Elversberg. (dpa/pw)