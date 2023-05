Kantersieg beim Verfolger: Bender-Zwillinge feiern Kreisliga-Aufstieg

Die Bender-Zwillinge Lars und Sven spielten in der Bundesliga, der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und gewannen 2016 Olympia-Silber. Zwei Jahre nach dem Ende ihrer Profikarriere kam jetzt ein ganz besonderer Erfolg hinzu: Die Brüder gewinnen die Meisterschaft und steigen mit ihrem Heimatverein TSV Brannenburg in die achtklassige Kreisliga auf.

Mit dem 5:0 gegen Verfolger SV Tattenhausen machte der Klub aus dem Landkreis Rosenheim am Sonntag die Meisterschaft der Kreisklasse Inn/Salzach 1 drei Spiele vor Saisonende perfekt. Lars Bender steuerte seine Vorlagen Nummer 21 und 22 bei, Sven seinen siebten Assist.

Beide erzielten bislang sieben Tore. Lars kam in allen 19 Spielen zum Einsatz, Sven 16-mal. Für Sven war es übrigens die dritte Meisterschaft im Herrenbereich nach den beiden Erfolgen mit Borussia Dortmund 2011 und 2012, Lars feierte Premiere.

Beide Benders Jugendtrainer beim DFB

Die beiden 34-Jährigen hatten ihre Profilaufbahn 2021 bei Bayer Leverkusen beendet. Inzwischen sind beide beim Deutschen Fußball-Bund als Co-Trainer beschäftigt, Sven bei der U16, Lars bei der U15.

Ihren Einsatz im Amateurbereich sehen sie als „moderne Form des Abtrainierens“, wie Sven Bender dem Portal Fussball Vorort sagte. Es sei ihr Wunsch gewesen, „unseren Jungs“ etwas zurückzugeben. „Ohne sie wären wir nie nach oben gekommen, weil die mussten ja bei 35 Grad mit uns Fußball spielen.“ (sid/cs)