„Ich köpfe dich“: Vater bedroht Schiri nach verlorenem Kreisliga-Finale

Bei Fußballspielen der eigenen Kinder fiebern Eltern gerne mit. Umso größer ist meist die Enttäuschung, wenn es dann nicht zum Sieg reicht. Bei einem Vater aus Frankfurt am Main ist der Frust über eine Niederlage in blanken Hass umgeschlagen: Sein Wutausbruch und die darauffolgende Morddrohung in Richtung eines Schiedsrichters haben nicht nur für ihn Konsequenzen.

Der Vorfall trug sich nach einem Spiel der örtlichen Jugendmannschaften des FC Kalbach und Germania Enkheim zu, wie die „Bild“ berichtete. Der Vater eines Spielers kam nach Abpfiff des Kreispokal-Finales auf das Spielfeld gelaufen, dann soll er dem erst 15-jährigen Schiedsrichter zugerufen haben: „Ich köpfe dich. Ich ficke deine Mutter.“ Die Mannschaft seines Sohnes hatte die Partie zuvor mit 0:2 verloren.

Schiedsrichter-Sprecher: „Der Mann ist stadtbekannt“

Auf Instagram berichtete die Schiedsrichtervereinigung Frankfurt (SRVGG) über den Vorfall und postete ein Video, in dem die Szene zu sehen ist. Die Drohung ist darin nicht zu hören, sie wurde aber im Sonderbericht über das Spiel festgehalten. Gegen den 48-jährigen Tatverdächtigen wurden Stafanzeigen wegen Beleidigung und Bedrohung gestellt, wie die Polizei Frankfurt der Zeitung bestätigte.

Es ist offenbar nicht das erste Mal, dass der Vater auffällig wurde: „Der Mann ist stadtbekannt und tritt immer so hochaggressiv auf unseren Fußballplätzen auf“, so ein SRVGG-Sprecher gegenüber der „Bild“. Den Unparteiischen habe der 48-Jährige bereits ab der ersten Minute vom Spielfeldrand aus beschimpft.

Ohne Platzordner soll kein Spiel mehr angepfiffen werden

Das Opfer sei von der Todesdrohung geschockt gewesen, doch das Pfeifen wollen er und auch die anderen am Spiel beteiligten Schiedrichter nicht aufgeben.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Bierdusche für den Schiedsrichter: Abbruch in der 3. Liga!

Die Schiedsrichtervereinigung hat nach diesem Vorfall erstmal genug und fordert Konsequenzen für den künftigen Spielbetrieb. Die Sicherheit der Ehrenamtlichen müsse garantiert werden: „Wir haben unseren Schiedsrichtern gesagt, dass ohne Platzordner kein Spiel mehr angepfiffen wird.“ (doe)