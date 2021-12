Nach der 3:1-Niederlage Borussia Dortmunds gegen Sporting Lissabon in der Champions League am vergangenen Mittwoch kam es in der BVB-Kabine zu mächtig Streit.

Mit der dritten Champions-League-Niederlage in Folge scheiterten die Dortmunder erstmals seit 2017 bereits in der Gruppenphase der Königsklasse. Ein Ergebnis, mit dem in Dortmund wohl niemand zufrieden sein konnte.

„Werdet erwachsen!“: Rose tadelt Dortmund-Profis um Emre Can

Nach der Partie wurde Trainer Marco Rose in der Kabine dann richtig wütend. „Werdet erwachsen!“ soll dieser nach „Sport Bild“-Informationen geschrien haben. Der Auftritt seines Teams sei nicht „Dortmund-like“ gewesen – er bezeichnete das Verhalten der Mannschaft als „Kindergarten“.

Besonders spitzte sich die Situation zu, nachdem Rose die Rote Karte von Emre Can (27. Minute) erwähnte. In der folgenden Ansprache unterbrach der 27-Jährige seinen Trainer mehrmals – bis dieser ihm mit einem Rauswurf aus der Kabine drohte.

Lange hielt die schlechte Stimmung im Team aber nicht an. Noch im Stadion sprachen die beiden sich aus, im Ligaspiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (3:1) stand Can in der Startelf und erzielte in der 35. Minute den Ausgleich für den BVB per Elfmeter. Demonstrativ feierte er später Arm in Arm mit seinem Trainer den Auswärtssieg.